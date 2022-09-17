موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 ، هو احد الأيام ذات الاهمية الكبيرة جداً لدى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي من الاحتفالات والمهرجانات ذات أهمية والتي يحتفل بها عموم الشعب السعودي بذكرى عزيزة على قلوبهم وبقيت راسخة في عقولهم ، وهي ذكرى توحيد دول المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التشتت والقتال على الأيدي ملك عبد العزيز آل سعود عام 1932 م، تابعوا معنا .

عطلة العيد الوطني السعودي 92

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل العطلة الرسمية بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 92، والتي تشمل جميع القطاعات العاملة في المملكة، سواء كانت خاصة أو حكومية أو غير ربحية، حيث تحتفل هذه الأيام بالذكرى السنوية. لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود يحمل شعار اليوم الوطني 92 لهذا العام 1444 هـ – 2022 م شعار “لنا وطن” للتعبير عن الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي.

موعد اليوم الوطني السعودي 92

موعد اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين في المملكة العربية السعودية هو يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م الموافق 27 صفر 1444 هـ، ومن المقرر إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية إلى تبدأ يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 1444 هـ. تنتهي العطلة يوم الأحد 29 فبراير 1444 هـ.

تاريخ العيد الوطني السعودي 92

من المقرر أن يبدأ موعد اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين لعام 2022 م – 1444 هـ يوم الجمعة 23/9/2022 م الموافق 27/1444 هـ، علماً بأن إجازة العيد الوطني السعودي 92 تبدأ يوم الأربعاء 21/9. / 2022 م. فيما يلي نستعرض العد التنازلي لعطلة اليوم السعودي 92

العد التنازلي عطلة العيد الوطني السعودي 92

عدد أيام عطلة اليوم الوطني السعودي 92

عدد الأيام التي تعتبر إجازة في اليوم الوطني السعودي 92 أربعة أيام تبدأ من 21 سبتمبر 2022 م وتستمر حتى السبت 24 سبتمبر 2022 م، وبعد انتهاء الإجازة سيعود جميع المواطنين والموظفين. الى الدوام المدرسي يوم الاحد الموافق 25/9/2022 م.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 ، قدمت وزارة التنمية والموارد البشرية داخل المملكة ان العطلة المتعلقة بحلو يوم العيد الوطني السعودي 92 بحيث ستطول جميع مناطق العمل من جميع المؤسسات داخل المملكة ، ويعتبر اليوم الوطني 92 هو الجمعة 23 سبتمبر 2022 م الموافق 27 صفر 1444 هـ .