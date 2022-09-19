متى اجازة اليوم الوطني ؟ .. الموارد البشرية تحدد موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع الحكومي والخاص

متى اجازة اليوم الوطني ؟ .. الموارد البشرية تحدد موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع الحكومي والخاص، يعد اليوم الوطني السعودي من أبرز الأيام البارزة في السعودية، حيث يعتز ويفتخر به كل سعودي، ويعتبر هذا اليوم يوم إجازة في القطاع الحكومي والخاص، حيث حددت الموارد البشرية موعد اجازة اليوم الوطني السعودي، والذي اهتم الكثير بالتعرف على متى اجازة اليوم الوطني .

موعد اجازة اليوم الوطني للقطاع الحكومي و الخاص

حددت الموارد البشرية موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع الحكومي والخاص خلال بيان لها عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث ستبدأ إجازة اليوم الوطني في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ، وبناءا على ذلك تعد هذه الأيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث ستقام في هذه الأيام العديد من الفعاليات والحفلات ابتهاجا بالاعتزاز في هذا اليوم التاريخي في تاريخ السعودية.

متى اجازة اليوم الوطني 92 للمدارس

حسب ما حددت الحكومة السعودية إجازة اليوم الوطني 92 للمدارس والتي ستبدأ من 21/ سبتمبر وستستمر الى 24/ سبتمبر، وتعتبر هذه الإجازه كافية جدا للاحتفال والابتهاج في هذا اليوم الوطني، حيث يأتي اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، والجدير بالذكر تعد إجازة العيد الوطني إجازة رسمية ليس فقط للقطاع التعليمي في المملكة، ولكن أيضًا في جميع القطاعات العاملة.

الموارد البشرية تحدد موعد اجازة اليوم الوطني

تحتفل المملكة العربية السعودية من كل عام باليوم الوطني السعودي والذي يأتي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر تحت شعار لنا دار، حيث تقام في هذا اليوم العديد من الاحتفالات الضخمة والفعاليات الوطنية العالية، كما وان الموارد البشرية تحدد موعد اجازة اليوم الوطني وذلك في من تاريخ الواحد وعشرين من شهر سبتمبر الى تاريخ 24 سبتمبر للا القطاعات الحكومي والخاص.

إجازة #اليوم_الوطني الثاني والتسعون للقطاعين الخاص وغير الربحي: pic.twitter.com/eM7yCBaEXG — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 11, 2022

الموارد البشرية تحدد موعد اجازة اليوم الوطني