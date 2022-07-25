موعد اجازة راس السنة الهجرية في الامارات 2022 ، قد تسائل العديد من الافراد من من يسكنون داخل دولة الامارات حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث صدر قرار بترحيل تاريخ إجازة رأس السنة الهجرية 1444 بدولة الإمارات من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، حيث انه من المعروف لدى الحكومة الامارتية في حال قدوم الاجازة في نصف الاسبوع يتم نقلها الى نهاية الأسبوع ، تابعوا معنا .

رأس السنة الهجرية

تعتبر رأس السنة الهجرية. إنها بداية التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تبني جميع المناسبات الإسلامية. ووافق عليها سيدنا عمر بن الخطاب. واستندت إلى هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى المدينة المنورة، واعتماد هذا العام كأول سنة للهجرة، ويعود هذا التقويم إلى 1400 سنة، والجدير بالذكر أن هذا التقويم يشبه التقويم الغريغوري في نفس عدد الأشهر حتى يكون 11 يومًا أقل من آخر مرة، حيث يكون عدد الأيام حوالي (354 أو 355 يومًا).

موعد رأس السنة الهجرية بدولة الإمارات 2022

ذكرت الهيئة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن العاملين في جميع قطاعات العمل (الحكومية والخاصة) يتمتعون بإجازة رسمية مدفوعة الأجر ليوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية، ليتمكنوا من الاحتفال بقدوم رأس السنة الهجرية، ومن المقرر أن تشهد دولة الإمارات رأس السنة الهجرية، اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 محرم 1444 هـ، ويوافق 30 يوليو 2022 م.

عطلة رأس السنة الهجرية في الإمارات 2022

كما ذكرنا أعلاه، فإن دولة الإمارات بأكملها ستشهد عطلة رأس السنة الهجرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 م 1444 هـ، في بداية شهر محرم لعام 1444 هـ، الموافق السبت 30 يوليو 2022 م، حيث يتمتع الأفراد العاملون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بإجازة رسمية ليوم واحد فقط. جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد عطلة المولد النبوي في 8 أكتوبر 2022.

كم تبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 2022 في الإمارات

يمكن لجميع الأفراد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1444 هـ الموافق عام 2022 م وذلك من خلال العداد الذي يحسب العد التنازلي للأيام المتبقية حتى قدوم الهجري الجديد. سنة

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تاريخ اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 في دولة الإمارات ، و إجازة مدفوعة الأجر متبقية في عام 2022 ، و تعرفنا على التاريخ الرسمي لرأس السنة الهجرية 2022 ، كم تبقى من عطلة رأس السنة الهجرية 2022 في الإمارات .