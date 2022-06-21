موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا وعدد أيام الإجازة للعاملين بالدولة مدفوعة الأجر

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا والذي تمنحه الحكومة التركية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، وتعتبر إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية في تركيا ، حيث تمنح الدولة الموظفين و اجازة رسمية للطلاب بعدد محدد من الايام بمناسبة عيد الاضحى ومن خلال المقال نعرف معكم موعد اجازة عيد الاضحى 2022 في تركيا بحسب ما تحدده الحكومة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا

عيد الأضحى المبارك 2022 في تركيا 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 9 يوليو 2022 م.

عيد الأضحى هو ثاني عطلة للمسلمين ، وتعتبر أيام عيد الأضحى من أفضل أيام السنة في مدن تركيا ، حيث تسود الفرح والسعادة في نفوس الجميع ، كبيرهم وصغيرهم ، والبعض يميل إلى تقديم الأضحية ، وهناك الكثير ممن يزورون المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ، وبحسب التقويم سيكون تاريخ عيد الأضحى في تركيا في العاشر من شهر ذي القعدة. حجة 1443 وتستمر أربعة أيام متتالية.

إجازة عيد الأضحى في تركيا 2022

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك في تركيا 2022 يوم الجمعة الموافق 9 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 8 يوليو 2022 م ، وتستمر العطلة حتى نهايتها للعاملين في القطاعين العام والخاص يوم الثلاثاء ذو ​​الحجة. – 13 حجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م.

مع العلم أنه سيتم دفع إجازة عيد الأضحى 2022 في تركيا ، ولن يتم خصم أي تكاليف أو رسوم مالية من رواتب الموظفين ، مع شرط العودة لإكمال مهام العمل في الوقت المحدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين يرغبون في معرفة هذه التفاصيل من أجل الاستعداد والاستعداد لهذه المناسبة السعيدة. وهنا انتهينا من متابعة وتقديم موعد اجازة عيد الاضحى 2022 في تركيا لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وسنعمل على توفير المزيد بخصوص عيد الاضحى 2022 للجهات الحكومية والخاصة والعامة القطاعات ، من خلال تقارير متتالية.