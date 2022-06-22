موعد اجازة عيد الاضحي المبارك في المملكة 1443 “وزارة الموارد البشرية” توضح الموعد للقطاع الحكومي والخاص 2022

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة أعلنت السلطات والوزارات مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تعد من بين الإجازات التي ينتظرها كثير من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، حيث توقف معظم القطاعات في جميع المؤسسات في المملكة العربية السعودية عن العمل في تلك الأيام. ستكون هذه إجازة مدفوعة الأجر. معاً سنتعرف على تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المقال.

إجازة عيد الأضحى المبارك لسنة 1443 في المملكة العربية السعودية

منشور من طرف وزارة الموارد أعلنت البشرية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ ، حيث تم تحديد موعد لكل من القطاعين الخاص والحكومي من داخل المملكة العربية السعودية يوم السبت من تاريخ 9 يوليو 2022 م ، وفق الحسابات الفلكية التي تتبع المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يتم تحديد موعد عيد الأضحى. عطلة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص على النحو التالي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 م في 8 يوليو 2022 م.

كما ينتهي يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 م.

عطلة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى لعام 1443 م

توضح وزارة الموارد البشرية موعد إجازة القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية في 3 يوليو 2022 م.

تنتهي عطلة عيد الأضحى في 13 يوليو 2022 م.

لماذا سمي عيد الأضحى؟

سمي عيد الأضحى باسم الأضحية ، حيث يذبح المسلمون الذبائح في هذا اليوم المبارك. سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن ذبح الكبش الذي فدى به الله تعالى ابنه إسماعيل عليه السلام.

موعد عيد الأضحى في السعودية

وأوضح أستاذ المناخ “المسند” بجامعة القصيم أن الأربعاء هو آخر أيام شهر ذي القعدة ، ويوم الخميس الموافق 6-30-2022 هو أول شهر ذي الحجة ، وأن الوقوف في عرفات سيكون. الجمعة الموافق 7-8-2022 ، وذلك الجمعة الموافق 9-7-2022 هو أول أيام عيد 1443.