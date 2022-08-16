موعد اختبارات نافس الوطنية 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب ، قد سعى العديد من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الاختبارات التي أتاحتها الهيئة الخاصة بالتقويم للتعليم والتدريب ، مؤسسة سعودية أنشئت لتقييم واعتماد أنظمة التعليم والتدريب ، وتهدف إلى دعم وتعزيز جودة وكفاية التعليم والتدريب، وتعزيز دور التعليم والتدريب في الاقتصاد الوطني

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تأسست الهيئة في عام 2017 بعد قرار مجلس الوزراء رقم 120، كجهة حكومية مستقلة قانونياً ومالياً وترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. صدر تنظيم الهيئة في كيانها الجديد في عام 2022، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 108 لتعزيز مهمتها كهيئة متخصصة لتقييم وقياس واعتماد المؤهلات في مجال التعليم والتدريب للجمهور.

امتحانات المكان الوطنية 1444

يستهدف هذا الاختبار 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة منتشرة في جميع أنحاء المملكة

الصف الثالث الابتدائي من 9 يونيو إلى 14 يونيو 2022.

الصف السادس الابتدائي من 9 إلى 14 يونيو 2022.

موعد الامتحانات الوطنية 1444

كشفت الهيئة السعودية لتقييم التعليم والتدريب في صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن امتحانات نافس الوطنية ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن يكون لكل مرحلة أكاديمية موعدها الخاص. 2022 م

الصف السادس الابتدائي من 9 إلى 14 يونيو 2022.

الصف الثالث المتوسط من 5 يونيو إلى 8 يونيو 2022.

الصف الثالث الابتدائي من 9 يونيو إلى 14 يونيو 2022.

الدرجات المستهدفة في امتحانات نافذ

وتستهدف اختبارات نافس بعض الدرجات المحددة في المراحل التعليمية من خلال هيئة التقييم والتدريب، وهذه الصفوف هي الصف الثالث الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الثالث المتوسط. كما يستهدف عددًا من المجالات (القراءة والرياضيات والعلوم). بهدف قياس كفاءة الطلاب في هذه الفصول وتحقيق رؤية 2030 في تطوير النظام التعليمي بأكمله،

أهداف امتحانات نافس الوطنية 1444

تهدف امتحانات النفس الوطنية لعام 1444 هـ إلى

قياس مؤشرات الاختبار الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.

تعزيز التميز والمنافسة الإيجابية في المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.

تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية.

معرفة مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس.

تعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل العلمي لمدارس أبنائهم.

إصدار تقارير الأداء التربوي وتوظيفها في تقويم مدارس التعليم العام.

تحديد مستوى المدرسة في المؤشر العام، ومعرفة تأثير استراتيجيات التدريس والتعلم وعمليات التقييم.

كيفية التواصل مع الدعم الفني

توفر الهيئة المختصة باختبارات نافس لأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس والمعلمين التعرف على المحتوى التمهيدي والتوعوي والأدلة الإرشادية للاختبار، من خلال العديد من قنوات الاتصال المختلفة

رقم الهاتف الموحد 920033555.

موقع الكتروني “”.

منصة تويتر ““.

رابط الامتحان الوطني

يمكن لجميع الأفراد المستهدفين لامتحانات نافذ الوطنية الوصول إلى رابط الاختبار بشكل إلكتروني “” والاطلاع على جميع الشروط والضوابط التي وضعتها هيئة التقييم والتعليم في المملكة العربية السعودية.

موعد اختبارات نافس الوطنية 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب ، حيث تعد اختبارات النفيس الوطنية من الاختبارات التي أطلقتها هيئة التقييم والتعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بالشراكة والتكامل مع وزارة التربية والتعليم لتغطية جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة