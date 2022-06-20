موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 وشروط التسجيل في الاختبارات والأوراق المطلوبة

موعد اختبار القدرات المعرفية 1443 ، ما يريد الكثير من المتقدمين للوظائف في السعودية معرفته ، بالإضافة إلى طريقة التسجيل لاختبارات القدرة المعرفية والشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التقدم للحصول على القدرة المعرفية. اختبار. في الوصول إلى الكثير.

تاريخ اختبار القدرة المعرفية 1443

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار القدرة المعرفية ليبدأ يوم السبت 23 يوليو 2022 ، وسيستمر اختبار القدرة المعرفية 1443 حتى مساء يوم الاثنين 25 يوليو من نفس العام.

يهدف اختبار القدرة المعرفية إلى قياس القدرات المعرفية لجميع الراغبين في التقدم لوظائف في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

تطلب الجهات الحكومية نتائج الاختبارات لمعرفة مدى قدرة المتقدم للوظيفة على التعامل مع ظروف العمل المختلفة. كما يهدف هذا إلى معرفة مدى استمرارية مقدم الطلب ومعرفته بالأداء للقيام بالمهام المختلفة التي ستُعهد إليه ، ولا يعتمد اختبار القدرة المعرفية على أي منهج معين ، بل يعتمد على مهارات ومعلومات المتقدم. .

نستعرض الآن شروط التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443 كما أوضحتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي كالتالي:

شروط التقديم لاختبار القدرات المعرفية 1443

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الراغبون في خوض هذا الاختبار ، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا – 19. تقدم لمن يرغب في التقدم لوظيفة حكومية أو لمن يرغب في الحصول على ترقية في وظيفته. اتبع جميع التعليمات والتعليمات عند دخول الاختبار. يتم إجراء الاختبار مرة واحدة فقط في السنة ، لذلك يجب متابعة الموقع باستمرار لمعرفة موعد التسجيل.

المستندات المطلوبة لإجراء الاختبار هي:

أصل البطاقة الوطنية.

جواز السفر الأصلي.

رخصة القيادة الأصلية.

نسخة من البطاقة العائلية.

البطاقة الجامعية مع صورة شخصية عليها بشرط ألا تزيد صلاحيتها عن 3 سنوات.

وبهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي قدمنا ​​فيه معرفة موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 ، ومعرفة شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ، مع العلم أننا سنتابع كل ما هو جديد وما هو جديد. ما ستكشف عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب بخصوص اختبارات القدرات المعرفية 1443.