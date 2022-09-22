موعد اطلاق الالعاب الناريه في اليوم الوطني 92 بجميع مدن المملكة، افادت الهيئة العامة للترفيه انها ستطلق عروض العاب نارية في اليوم الوطني السعودي 92 احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة والتي ستنير هذه الالعاب النارية كافة المدن بالمملكة العربية السعودية لاحياء جو البهجة والسرور والفرحة في قلوب المواطنين بالسعودية وتكون مدة الالعاب النارية متواصلة لمدة 5 دقائق في سماء 19 مدينة سعودية.

موعد عرض الألعاب النارية في اليوم الوطني

تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بتوحيدها، وهو أحد أهم إنجازات الملك عبد العزيز آل سعود. وعليه، تطلق المملكة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والعروض والألعاب النارية وغيرها الكثير للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه “المستشار تركي آل الشيخ” أن المملكة ستشهد 10 أيام. احتفالات خاصة ورائعة تحت شعار “بيتنا”. إن المملكة العربية السعودية ستجمع تحت سمائها وعلى أرضها كل المواطنين والمقيمين والزوار، وهي موطن لجميع الأفراد.

موعد الألعاب النارية للعيد الوطني 92 بكل المدن السعودية

الألعاب النارية هي إحدى الفعاليات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 احتفالاً بهذه المناسبة الاستثنائية، حيث سيقدم المنظمون عروضاً ضخمة للألعاب النارية في سماء 18 مدينة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ستقام الألعاب النارية. يستمر لمدة 5 دقائق متواصلة. مع احتفال المملكة بإطلاق عدد من الأنشطة، سترى علم المملكة العربية السعودية يرفرف عالياً. بالإضافة إلى الاحتفالات والمهرجانات الشعبية التي تقام في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لإحياء ذكرى هذا اليوم. كما سيتم تزيين الشوارع والمباني والسيارات باللون الأخضر والعلم السعودي.

رابط لفعاليات اليوم الوطني السعودي 92

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن موعد إطلاق الألعاب النارية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، والذي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م، الموافق 27 صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن تصل الألعاب النارية وتتجول لمدة 5 أيام. . الدقائق من الساعة التاسعة (0900) إلى الساعة التاسعة (0905).

العيد الوطني السعودي 92

أعلنت الهيئة المنظمة عن إطلاق أنشطة الألعاب النارية في عدد كبير من المدن السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ستضيء سماء المملكة بمفرقعات وألعاب نارية لا مثيل لها. لعام 2022 م – 1444 هـ

موعد عروض الألعاب النارية بالرياض

موعد عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بالرياض كما هو مبين في الجدول المرفق أدناه

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 كورنيش الرياض

موعد عرض الألعاب النارية بالدمام والمدينة المنورة

أما عروض يوم بريدة الوطني للألعاب النارية فهي كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث بريدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 منتزه الملك عبدالله الوطني ببريدة

موعد العيد الوطني للألعاب النارية في بريدة

يتم تمييز تاريخ عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في الدمام كما هو موضح أدناه

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث المدينة المنورة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 4456 خباب بن العرات السلام المدينة المنورة 42354 6388

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث الدمام 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 كورنيش الدمام

موعد الألعاب النارية العيد الوطني

أما عروض اليوم الوطني بأبها فيكون الموعد كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث أبها 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 حديقة سما ابها

موعد الألعاب النارية بمدينة أبها باليوم الوطني

موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في مدينة الباحة كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث فناء 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 منتزه الأمير حسام الباحة

موعد العيد الوطني للألعاب النارية بالطائف

أما عروض اليوم الوطني بنجران فيكون الموعد كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث نجران 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 حي النهضة بنجران

عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بنجران

جاءت عروض اليوم الوطني للألعاب النارية في مدينة جيزان على النحو التالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث جازان 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 الكورنيش الشمالي بجازان

موعد اليوم الوطني للألعاب النارية حائل وعرعر

موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في عرعر حائل كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث عرعر 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 حديقة برج عرار

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث وابل 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 وابل

موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بتبوك وسكاكا وحفر الباطن

موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية بتبوك وبسكاكا كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث تبوك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 حديقة تبوك المركزية

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث سكاكين 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 مركز الجوف الحضاري

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث حفر الباطن 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 حفر الباطن

عرض العيد الوطني السعودي للألعاب النارية بالأحساء

يُبرز موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بجدة لعام 2022 م على النحو التالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث جدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 المواقف الموسمية بجدة

موعد الألعاب النارية بجيزان بالعيد الوطني

الموعد المخصص لعروض اليوم الوطني للألعاب النارية بالطائف هو كالتالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث الطائف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 الطائف

موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بمدينة جدة

وجاءت عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بمدينة الأحساء على النحو التالي

المكان تاريخ ساعة موقع الحدث الحسا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م 0900 إلى 0905 منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء

الألعاب النارية بالعيد الوطني السعودي

يمكنك الانتقال إلى صفحة فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022 م – 1444 هـ عبر الرابط المخصص لمنصة Live it للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بعروض الألعاب النارية والعديد من الفعاليات الأخرى التي سنشهدها في الوطن. احتفالات اليوم، ويمكنك زيارة منصة Live it عبر الرابط التالي.

في العيد الوطني السعودي 92 1444/2022 أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه “المستشار تركي آل الشيخ” ان المملكة العربية السعودية وضواحيها ستشهد احتفالاً باهراً بالالعاب النارية والتي ستستمر لفترة خمسة دقائق متواصلة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي92 وغرز حب الوطن بنفوس المواطنين.