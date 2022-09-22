موعد اطلاق الالعاب الناريه في اليوم الوطني 92 بجميع مدن المملكة، افادت الهيئة العامة للترفيه انها ستطلق عروض العاب نارية في اليوم الوطني السعودي 92 احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة والتي ستنير هذه الالعاب النارية كافة المدن بالمملكة العربية السعودية لاحياء جو البهجة والسرور والفرحة في قلوب المواطنين بالسعودية وتكون مدة الالعاب النارية متواصلة لمدة 5 دقائق في سماء 19 مدينة سعودية.
موعد عرض الألعاب النارية في اليوم الوطني
تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بتوحيدها، وهو أحد أهم إنجازات الملك عبد العزيز آل سعود. وعليه، تطلق المملكة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والعروض والألعاب النارية وغيرها الكثير للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه “المستشار تركي آل الشيخ” أن المملكة ستشهد 10 أيام. احتفالات خاصة ورائعة تحت شعار “بيتنا”. إن المملكة العربية السعودية ستجمع تحت سمائها وعلى أرضها كل المواطنين والمقيمين والزوار، وهي موطن لجميع الأفراد.
موعد الألعاب النارية للعيد الوطني 92 بكل المدن السعودية
الألعاب النارية هي إحدى الفعاليات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 احتفالاً بهذه المناسبة الاستثنائية، حيث سيقدم المنظمون عروضاً ضخمة للألعاب النارية في سماء 18 مدينة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ستقام الألعاب النارية. يستمر لمدة 5 دقائق متواصلة. مع احتفال المملكة بإطلاق عدد من الأنشطة، سترى علم المملكة العربية السعودية يرفرف عالياً. بالإضافة إلى الاحتفالات والمهرجانات الشعبية التي تقام في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لإحياء ذكرى هذا اليوم. كما سيتم تزيين الشوارع والمباني والسيارات باللون الأخضر والعلم السعودي.
رابط لفعاليات اليوم الوطني السعودي 92
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن موعد إطلاق الألعاب النارية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، والذي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م، الموافق 27 صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن تصل الألعاب النارية وتتجول لمدة 5 أيام. . الدقائق من الساعة التاسعة (0900) إلى الساعة التاسعة (0905).
العيد الوطني السعودي 92
أعلنت الهيئة المنظمة عن إطلاق أنشطة الألعاب النارية في عدد كبير من المدن السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ستضيء سماء المملكة بمفرقعات وألعاب نارية لا مثيل لها. لعام 2022 م – 1444 هـ
موعد عروض الألعاب النارية بالرياض
موعد عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بالرياض كما هو مبين في الجدول المرفق أدناه
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|الرياض
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|كورنيش الرياض
موعد عرض الألعاب النارية بالدمام والمدينة المنورة
أما عروض يوم بريدة الوطني للألعاب النارية فهي كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|بريدة
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|منتزه الملك عبدالله الوطني ببريدة
موعد العيد الوطني للألعاب النارية في بريدة
يتم تمييز تاريخ عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في الدمام كما هو موضح أدناه
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|المدينة المنورة
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|4456 خباب بن العرات السلام المدينة المنورة 42354 6388
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|الدمام
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|كورنيش الدمام
موعد الألعاب النارية العيد الوطني
أما عروض اليوم الوطني بأبها فيكون الموعد كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|أبها
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|حديقة سما ابها
موعد الألعاب النارية بمدينة أبها باليوم الوطني
موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في مدينة الباحة كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|فناء
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|منتزه الأمير حسام الباحة
موعد العيد الوطني للألعاب النارية بالطائف
أما عروض اليوم الوطني بنجران فيكون الموعد كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|نجران
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|حي النهضة بنجران
عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بنجران
جاءت عروض اليوم الوطني للألعاب النارية في مدينة جيزان على النحو التالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|جازان
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|الكورنيش الشمالي بجازان
موعد اليوم الوطني للألعاب النارية حائل وعرعر
موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في عرعر حائل كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|عرعر
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|حديقة برج عرار
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|وابل
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|وابل
موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بتبوك وسكاكا وحفر الباطن
موعد عرض اليوم الوطني للألعاب النارية بتبوك وبسكاكا كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|تبوك
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|حديقة تبوك المركزية
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|سكاكين
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|مركز الجوف الحضاري
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|حفر الباطن
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|حفر الباطن
عرض العيد الوطني السعودي للألعاب النارية بالأحساء
يُبرز موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بجدة لعام 2022 م على النحو التالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|جدة
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|المواقف الموسمية بجدة
موعد الألعاب النارية بجيزان بالعيد الوطني
الموعد المخصص لعروض اليوم الوطني للألعاب النارية بالطائف هو كالتالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|الطائف
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|الطائف
موعد اليوم الوطني للألعاب النارية بمدينة جدة
وجاءت عروض اليوم الوطني للألعاب النارية بمدينة الأحساء على النحو التالي
|المكان
|تاريخ
|ساعة
|موقع الحدث
|الحسا
|27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م
|0900 إلى 0905
|منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء
الألعاب النارية بالعيد الوطني السعودي
يمكنك الانتقال إلى صفحة فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022 م – 1444 هـ عبر الرابط المخصص لمنصة Live it للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بعروض الألعاب النارية والعديد من الفعاليات الأخرى التي سنشهدها في الوطن. احتفالات اليوم، ويمكنك زيارة منصة Live it عبر الرابط التالي.
في العيد الوطني السعودي 92 1444/2022 أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه “المستشار تركي آل الشيخ” ان المملكة العربية السعودية وضواحيها ستشهد احتفالاً باهراً بالالعاب النارية والتي ستستمر لفترة خمسة دقائق متواصلة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي92 وغرز حب الوطن بنفوس المواطنين.