موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ورابط التسجيل 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات والمعلمين حول التعرف على موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للحصول على الرخصة المهنية لعام 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمين والمعلمات في مجال التدريس والالتحاق بوزارة التعليم ، وإن العديد من المعلمين في المناصب التعليمية مهتمون بموعد التسجيل لاختبار الرخصة المهنية ، تابعوا معنا .

امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس

يعد اختبار “الرخصة المهنية لوظائف التدريس” أحد الاختبارات التي يقدمها مركز قياس في المملكة العربية السعودية. هذا الاختبار هو المادة التنظيمية التي يتم على أساسها اختبار المعلمين في عدد كبير من الوظائف التعليمية المختلفة. والجدير بالذكر أن هذا الاختبار يقيس خبرة المعلم ونتائجه العلمية والعديد من الأمور المهمة الأخرى لضمان كفاءة المعلم المتقدم للوظائف مع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، علما أن هذا الاختبار يشمل جميع التخصصات التربوية والتعليمية، حيث تضم (38) تخصصاً. الجدير بالذكر أنه يتم اختيار المعلمين بعد اجتيازهم الاختبار الذي ينقسم إلى الآتي

القسم الأول وهو الاختبار التربوي العام الذي يلتحق به جميع المعلمين داخل النظام.

القسم الثاني يتضمن هذا القسم مجموعة واسعة من الاختبارات لتخصصات مختلفة لقياس كفاءة تحصيل المعلم وقدراته التعليمية.

الفئة المستهدفة في امتحانات الترخيص المهني للوظائف التعليمية

يستهدف الاختبار بعض الفئات التعليمية والتي يتم إبرازها فيما يلي

المعلمون الذين يعملون حاليًا في منصب تعليمي.

المعلمين الراغبين في ممارسة مهنة التدريس في المدارس السعودية.

المعلمين والمربين الراغبين في الممارسة في القطاعين العام والخاص.

تاريخ التسجيل لامتحان الترخيص المهني لوظائف التدريس

تم الإعلان عن موعد التسجيل في امتحانات الترخيص المهني للوظائف التربوية لعام 1444 هـ، حيث يختلف الموعد المخصص للرجال عن موعد التسجيل في الاختبارات للمعلمات.

_ التاريخ في التقويم الميلادي التاريخ في التقويم الهجري التسجيل للمعلمين الذكور 29 أغسطس 2022 م صفر 02 1444 هـ التسجيل للمعلمات 5 سبتمبر 2022 م 9 صفر 1444 هـ

موعد امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس

أعلن مركز قياس موعد امتحانات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للعام 1444 هـ – 2022 م، كما هو مبين في الجدول التالي

الاختبار من تاريخ حتي اليوم الامتحان العام (التربوي) اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/4/1444 هـ الموافق 11/11/2022 م. يوم الاثنين الموافق 20/4/1444 هـ الموافق 14/11/2022 م. اختبار متخصص إبتداءً من يوم السبت الموافق 28/6/1444 هـ الموافق 21/1/2023 م. يوم الأربعاء 3/7/1444 هـ الموافق 25/1/2023 م.

كيفية التسجيل لامتحان الترخيص المهني للوظائف التعليمية 1444

الطريقة المتبعة للتسجيل في “امتحان الترخيص المهني لوظائف التدريس” للعام 1444 هـ هي كما يلي

الدخول مباشرة إلى موقع “قياس” “”.

انقر فوق علامة التبويب الاختبارات في أسفل الصفحة الرئيسية.

انقر فوق أيقونة الاختبار.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر الخاص بك.

تتم المصادقة عبر الرمز المرسل عبر الهاتف.

انقر فوق أيقونة الاختبار.

انقر فوق “تسجيل الآن”.

يجب التحقق من بيانات المستخدم.

انقر فوق تحرير.

اعرض التعليمات، ثم وافق عليها.

انقر فوق متابعة.

املأ المعلومات الإضافية المطلوبة، ثم اختر التالي.

يجب حجز موعد ومكان الاختبار.

قم بة وة بيانات الاختبار، ثم انقر فوق موافق.

انقر فوق {التالي.

تحديد طريقة دفع رسوم الاختبار.

أكمل عملية الدفع لإكمال التسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لمقدم الطلب توضح رقم المقعد قبل 48 ساعة من تاريخ الاختبار.

شروط الحصول على الترخيص المهني للمعلمين 1444

وضع مركز قياس مجموعة واسعة من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لامتحانات الترخيص المهني لعام 1444 هـ. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

أن يكون المعلم سعودي الجنسية.

اجتياز الامتحان العام والامتحاني التخصصي.

يجب أن يكون المعلم حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات الأكاديمية المتاحة.

يجب على المعلم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التدريب والتعليم بشكل إلكتروني.

يجب دفع رسوم الامتحان.

يصدر الترخيص من خلال نظام الترخيص المهني.

إثبات دخول امتحان الترخيص المهني

المستندات الثبوتية التالية مطلوبة لإثبات هوية المعلم الذي تقدم لامتحان الترخيص المهني لعام 1444 هـ

نسخة من بطاقة الهوية للمقيم.

جواز السفر الأصلي.

صورة من خلاصة القيد.

أصل الهوية الوطنية أو الإقامة.

رخصة القيادة الأصلية.

بطاقة جامعية عليها صورة جامعية. ورقم السجل المدني بشرط ألا يكون منتهياً لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

تعتبر نتائج اختبارات الترخيص المهني من أهم الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها قبل إجراء الاختبار. يشترط مركز قياس حد أدنى من الدرجة الخاصة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية. فيما يلي نعرض لكم نتائج اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1444 هـ

مستوى الرخصة المهنية المؤهل سنوات من الخبرة كحد أدنى سنوات من الخبرة كحد أقصى الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لكلا الاختبارين الحد الأعلى للدرجة المطلوبة في الاختبارين معلم شهادة دبلوم _ _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 50٪ 69٪ ممارس المهنة بكالوريوس 11 سنة _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة يتقن 9 سنوات _ 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 50٪ 69٪ ممارس المهنة دكتوراه 7 سنوات _ 50٪ 69٪ معلم شهادة دبلوم _ _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 70٪ 79٪ المتقدمة بكالوريوس 11 سنة _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة يتقن 9 سنوات _ 70٪ 79٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 70٪ 79٪ المتقدمة دكتوراه 7 سنوات _ 70٪ 79٪ معلم شهادة دبلوم _ _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة بكالوريوس _ 6 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة بكالوريوس 6 سنوات 11 سنة 80٪ 100٪ خبير بكالوريوس 11 سنة _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة يتقن _ 5 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة يتقن 5 سنوات 9 سنوات 80٪ 100٪ خبير يتقن 9 سنوات _ 80٪ 100٪ ممارس المهنة دكتوراه _ 4 سنوات 80٪ 100٪ المتقدمة دكتوراه 4 سنوات 7 سنوات 80٪ 100٪ خبير دكتوراه 7 سنوات _ 80٪ 100٪

رسوم امتحان الرخصة المهنية لوظائف التدريس 1444

يوضح الجدول أدناه رسوم اختبار الترخيص المهني للوظائف التعليمية لعام 1444 هـ

الاختبار مصاريف التكلفة الإجمالية للاختبار 300 ريال سعودي رسوم امتحان الترخيص المهني للتعليم العام 100 ريال سعودي رسوم امتحان الرخصة المهنية “تخصص” 100 ريال سعودي رسوم اصدار الرخصة المهنية بعد اجتياز الامتحان 100 ريال سعودي رسوم إعادة الامتحان 200 ريال سعودي إعادة فحص التخصص 100 ريال سعودي إعادة الامتحان العام 100 ريال سعودي ترقية الرخصة المهنية لوظائف التدريس 100 ريال سعودي

طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

يتم التواصل مع هيئة التقويم والتعليم “قياس” في المملكة العربية السعودية من خلال قنوات الاتصال التالية

الهاتف الموحد 920033555. يتم استقبال المكالمات من الأحد إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا إلى الساعة 600 مساءً.

موقع الكتروني “”.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين tpl.etec.gov.sa

يمكن للمدرس الوصول إلى رابط التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقع “قياس” واتباع جميع الخطوات المرفقة سابقاً للتسجيل للاختبار، وانتظار الموعد المقرر للاختبار، والحضور إلى مقر مركز القياس.، ويخضع للاختبار العام والتخصص.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ورابط التسجيل 1444 ، أحد الاختبارات الذي يتعلق بالهيئة العامة للتدريب والتطوير ، وحيث يتم على اساس ذلك الاختبار اختيار المعلمين الأكثر كفاءة ، ييم الاعتماد عليه لقياس كفاءة المدرسين ، كمت تعرفنا على الفئة المستهدفة في امتحانات الترخيص المهني للوظائف التعليمية .