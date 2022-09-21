موعد التسجيل في الجامعة السعودية، أعلنت الجامعة السعودية الفترة الأخيرة عن فتح أبوابها أمام الطلبة الجدد للتسجيل في الجامعة السعودية بشكل الإلكتروني، حيث تعد الجامعة السعودية من الجامعات التي حكومية والتي تتضمن العديد من التخصصات التي تناسب الذكور والإناث ، حيث إهتم الكثير من الطلبة على كيفية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكتورني.

كيفية التسجيل في الجامعة السعودية

توفر الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية إمكانية التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

فرضت الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية عدة شُروطْ للقبول وهِيْ

أن يكون المتقدم للقبول بالجامعة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ولتحقيق المفاضلة بين الطلاب يشترط الحصول على أعلى نسبة فِيْ الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اختبارات القدرات واختبار اللغة الإنجليزية. لا يتعين على الجامعة التقدم للقبول فِيْ عدد محدد من سنوات التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها.

شروط التسجيل للجامعة السعودية

الدخول فِيْموقع الجامعة السَعُودِيْة.

ثم اضغط على زر “بوابة القبول والتسجيل”.

بعد ذلك اضغط على “مرحَلْة البكالوريوس”.

ثم اضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد”.

انقر فوق “إنشاء حساب مستخدم جديد”.

سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة منفصلة لإدخال البيانات المطلوبة.

انقر فوق رمز “متابعة” بعد التأكد من البيانات المدخلة.

ثم اختر الدورات التي تريد التسجيل فِيْها.

تحديد الدورة.

ثم انقر فوق “متابعة”. ثم حدد الفصل الدراسي، إما الأول أو الثاني.

بعد ذلك، اكتب البيانات فِيْ الأماكن المخصصة لها.

اختر التخصص المطلوب.

أخيرًا، انقر فوق أيقونة “إرسال الطلب”.

موعدالتسجيل للجامعة السعودية الإلكترونية

عند التقديم للقبول فِيْ الجامعة السَعُودِيْة يجب إرفاق المستندات التالية

شهادة الثانوية العامة الأصلية لمقدم الطلب أو ما يعادلها وكشف الدرجات. نسخة من البطاقة الشخصية. أو نسخة من البطاقة العائلية للمتقدمين. أو نسخة من تصريح الإقامة للوافدين. نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية للأم، فِيْ حال لم يكن المتقدم سعوديًا، مع أم تحمل الجنسية السَعُودِيْة. صورة من وثيقة إثبات الهُوية للزوج إذا لم يكن المتقدم سعوديًا ومتزوجًا من سعودية.

المستندات المطلوبة للتقديم للجامعة السعودية

لم يتم الإعلان عن مَوعِد تسجيل طلاب البكالوريوس فِيْ الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني، كَمْا تم الإعلان عن بدء التسجيل للفصل الدراسي الأول الذي يبدأ فِيْ 15 أغسطس 2022 وينتهِيْ فِيْ 21 أغسطس 2022.

أبرز كليات الجامعة السعودية

تقدم الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية عددًا من الجامعات التي تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، وهم

كلية العلوم الصحية. كلية العلوم الإدارية والمالية. كلية العلوم والدراسات النظرية. كلية الحاسبات والمعلوماتية.

يعد موعد التسجيل في الجامعة السعودية في السابع عشر من شهر يوليو، حيث يمكن التسجيل في الجامعة السعودية الموقع الرسمي للجامعة، ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم، حيث تتضمن الجامعة السعودية الكثير من الكليات والتخصصات لكلا الجنسين.