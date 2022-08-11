موعد التسجيل في جامعة الطائف 1444 وشروط القبول ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على الرابط الذي يمكنهم من تقديم طلب الالتحاق بالجامعات التي يريدونها ومن ضمن تلك الجامعات التي يتم البحث عن رابط التسجيل الخاص بها جامعة الطائف ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، ولكل جامعة المعايير والشروط الخاصة بها والتي يستوجب على الطلاب اجتيازها لمن يريدون الالتحاق بها ، تابعوا معنا .

جامعة الطائف

تعتبر جامعة الطائف من الجامعات السعودية التي تقع شمال الطائف على طريق المطار السريع. تأسست جامعة الطائف بأمر ملكي. والجامعة تابعة لجامعة الملك عبد العزيز، إضافة إلى ضمها إلى جامعة أم القرى عام 1402 هـ. الدراسة الأولى في الجامعة كانت من العام الجامعي 1401/1402 هـ. بلغ عدد الطلاب في الجامعة 85 ذكرًا و 180 طالبة موزعين على مختلف تخصصات وأقسام الكلية. بعد ذلك تم إنشاء كلية العلوم الجامعية عام 1419 هـ بأمر ملكي، حتى بلغت مساحة الجامعة 380 ألف متر مربع، وكان حجر الأساس للجامعة على يد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي أمرت بتحويل الجامعة إلى جامعة مستقلة.

تاريخ التسجيل في جامعة الطائف

حددت عمادة القبول بجامعة الطائف موعد القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. يتم شرح التواريخ وفقًا للجدول الزمني التالي

تخصصات جامعة الطائف

جامعة الطائف لديها العديد من التخصصات التي تناسب جميع الطلاب الذين يميلون إلى دراسة التخصصات العلمية أو الأدبية، حيث يحصل الطلاب على مستوى عالٍ من المعرفة والتعليم المتميز، والذي يهدف إلى تخريج جيل متميز من الشباب القادرين على مواكبة سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي. فيما يلي نستعرض أهم هذه التخصصات المعروضة في جامعة الطائف

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات علوم الكمبيوتر. تكنولوجيا المعلومات. هندسة الحاسوب.

كلية الهندسة هندسة ميكانيكي. هندسة مدنية. الهندسة الصناعية. الهندسة الكهربائية. هندسة معمارية.

كلية الصيدلة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية علوم المختبرات السريرية. التمريض العام. العلاج الطبيعي. العلوم الإشعاعية.

كلية الطب.

كلية العلوم بيولوجيا النبات. بيولوجيا الحيوان. رياضيات. كيمياء. الاحياء العامة. علم الاحياء المجهري. الفيزياء. علوم الغذاء والتغذية. التكنولوجيا الحيوية.

كلية التربية العلوم الرياضية. الطفولة المبكرة.

كلية الآداب عربي. علم النفس. اللغة الإنجليزية. علوم الإعلام والاتصال.

كلية جامعة برن عربي. اللغة الإنجليزية. رياضيات. الطفولة المبكرة. تسويق. كيمياء. علوم الغذاء والتغذية. دبلوم في تكنولوجيا البرمجة. دبلوم التسويق. ادارة اعمال. محاسبة. الفيزياء. علوم الكمبيوتر. الدراسات الإسلامية. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب.

الكلية الجامعية بتربة الفيزياء. مادة الاحياء. الدراسات الإسلامية. عربي. اللغة الإنجليزية. علوم الكمبيوتر. الطفولة المبكرة. تصميم الأزياء والمنسوجات. علوم المختبرات السريرية. رياضيات. كيمياء. علوم الغذاء والتغذية. دبلوم في تكنولوجيا البرمجة. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. دبلوم التسويق.

كلية الدراسات التطبيقية دبلوم في تكنولوجيا الشبكات والأمن. دبلوم التسويق. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب دبلوم صيانة الحاسوب. دبلوم في تكنولوجيا البرمجة.

كلية التصميم والفنون التطبيقية تصميم داخلي. تصميم الأزياء والمنسوجات. تصميم غرافيك. الفنون.

كلية إدارة الأعمال ادارة اعمال. نظم المعلومات الإدارية. تسويق. محاسبة. اقتصاد.

كلية الشريعة والأنظمة الأنظمة. قراءة٪ s. الدراسات الإسلامية. علوم القرآن.

كلية التربية العلوم الرياضية. الطفولة المبكرة.



شروط القبول بجامعة الطائف

حددت جامعة الطائف مجموعة من الشروط والقيود التي وضعتها للطلاب والطالبات الراغبين في إكمال دراستهم بعد إكمال المرحلة الثانوية. قدمت الجامعة مجموعة من التخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب ضمن مجموعة من الشروط نذكرها على النحو التالي

أن يكون الطالب سعودي الأصل ويحمل الجنسية السعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

إذا كانت الشهادة من مدرسة خارج المملكة العربية السعودية فيجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

يجب ألا يكون الطالب قد تقدم إلى جامعة أخرى.

ألا تقل النسبة المرجحة في الشهادة عن 70٪.

اجتياز المقابلات والامتحانات التي تقدمها الجامعة.

ألا يتجاوز تاريخ إصدار شهادة الثانوية العامة خمس سنوات.

يجب على الطالب إجراء اختبار STEP والحصول على درجة لا تقل عن 47.

احتفظ برقم الطلب عند الطلب.

رابط بوابة القبول بجامعة الطائف

أتاحت جامعة الطائف للطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة التعرف على كليات الجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتخصصات المطروحة. الطائف من خلال الرابط التالي ““.

وفي الختام تعرفنا على موعد التسجيل في جامعة الطائف 1444 وشروط القبول ، وقمنا بتوضيح التخصصات التي تحتوي عليها جامعة الطائف ، كما اطلعنا على شروط القبول والالتحاق في جامعة الطائف ، وقمنا بوضع رابط بوابة القبول بجامعة الطائف.