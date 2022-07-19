موعد التسجيل في جامعة جدة 1443 – 1444 ونسب القبول

موعد التسجيل في جامعة جدة 1443-1444 ومعدلات القبول تبدأ الجامعات بفتح الباب لاستقبال طلبات القبول في كلياتها المختلفة مع اقتراب بدء التسجيل للعام ومنها الجامعة السعودية بجدة والتي سمحت للطلاب للتسجيل في التخصصات المختلفة التي يقدمها، وسنتحدث من خلاله عن موعد التسجيل في جامعة جدة، وما هي نسب القبول بالإضافة إلى.

جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

تعد جامعة جدة من بين جامعات المملكة العربية السعودية التي تساهم في تطوير الحياة التعليمية في المملكة. الثانوية العامة وذلك بفضل الكليات والتخصصات التي تم تضمينها داخل الجامعة.

تاريخ التسجيل بجامعة جدة 1443

أعلنت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية عن موعد قبولها في كليات وتخصصات الجامعة يوم الأحد الموافق 25/12/1443 هـ وينتهي القبول يوم السبت 1443/1/1 م وباقي مواعيد القبول لها تم تعيينها على أنها الصورة التالية

برامج القبول بجامعة جدة 1444

أعلنت جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن أهم برامج القبول للعام الجديد 1444 التي قدمتها لخريجي الثانوية العامة بفروعها المختلفة، بما في ذلك المقر وفرع كامل وفرع خليص على النحو التالي

معدلات القبول بجامعة جدة 1444

حُدِّدت معدلات القبول للتسجيل في الجامعة السعودية بجدة للمسار العلمي والأدبي على النحو التالي

الفرع العلمي الثانوية 50٪، القدرات 30٪، الإنجاز 20٪.

القسم الأدبي للطلاب الثانوية 60٪، القدرات 40٪.

القسم الأدبي للطالبات الثانوية 50٪، القدرات 30٪، الإنجاز 20٪.

أقل نسبة مطلوبة في جامعة جدة

تم تحديد أقل معدل قبول في جامعة جدة في عدد من الفروع المختلفة وهي كالتالي

المسار / الفرع أدنى معدل قبول الفرع العلمي الاعدادي الرئيسي 82٪ اعدادي علمي فرع خليص 90٪ الفرع العلمي الاعدادي الكامل 83٪ اعدادي علوم انسانية فرع الفيصلية 83.5٪ العلوم الإنسانية فرع خليص 90٪ فرع العلوم الانسانية كاملا 87٪ التحضير العلمي بالفرع الشرقي 82٪ التحضير العلمي بفرع خليص 92٪ اعدادي للعلوم الانسانية بفرع خليص 90٪ التحضير العلمي لفرع كامل 90٪ علوم إنسانية تحضيرية بفرعها كاملاً 90٪

كيفية التسجيل في جامعة جدة 1444

للتسجيل في أحد برامج جامعة جدة الجديدة يجب اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى رابط جامعة جدة ““.

اعرض الشروط والأحكام، ثم اضغط على موافق.

إدخال جميع المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة لمقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

تأكد من تحميل جميع المستندات والأوراق المطلوبة في الحقول المخصصة.

اضغط على موافق بعد التحقق من سلامة البيانات المدخلة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب من الموقع.

شروط التسجيل بجامعة جدة 1444

يجب استيفاء شروط وضوابط جامعة جدة للتسجيل في أحد برامجها، وهي كالتالي

أن يكون سعودي الجنسية أو أن تكون من أم سعودية.

إحضار وثيقة شهادة الثانوية العامة للقسم العلمي أو الأدبي.

القدرات والإنجازات مطلوبة في المسار العلمي والأدبي.

السماح للمكفوف بعدم أداء اختبار التقييم والإنجاز.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يتم فصله من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية.

عند التأكد من أن مقدم الطلب موظف، يجب إحضار موافقة صاحب العمل.

يتم قبول المتقدم إذا لم يثبت تسجيله في جامعة أخرى بالمملكة العربية السعودية.

أبرز كليات جامعة جدة 1444

تضم جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية عددًا من الكليات والاختصاصات المختلفة على النحو التالي

كلية إدارة الأعمال.

كلية الاتصال والإعلام.

وكلية الطب.

وكلية التربية.

كلية الهندسة.

وكلية العلوم.

كلية اللغات والترجمة.

كلية المجتمع.

كلية القانون والدراسات القضائية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كلية العلوم وهندسة الحاسبات.

رابط الموقع الرسمي لجامعة جدة

يمكن للمتقدم الاطلاع على كليات وتخصصات جامعة جدة، بالإضافة إلى شروط الالتحاق بها وأهم الضوابط الخاصة بكل كلية، بالإضافة إلى معرفة معدلات القبول لكل مسار، وذلك بالدخول مباشرة من خلال الرابط الرسمي الخاص بـ جامعة جدة “” حيث يتيح الرابط لمقدم الطلب الاتصال بعمادة القبول والتسجيل لتقديم الاستفسارات والشكاوى.

في نهاية المقال تحدثنا عن موعد التسجيل في جامعة جدة 1443-1444، ومعدلات القبول، وطريقة التسجيل وأهم شروط القبول في جامعة جدة، وما هي كلياتها. ثم قمنا بإرفاق الرابط الرسمي لجامعة جدة عبر الإنترنت.