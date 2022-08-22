موعد التسجيل في معهد الإدارة لمنسوبي الأجهزة الحكومية 1444 ، قد أثار الإهتمام من قبل العديد من الأفراد بحثاً عن التاريخ الذي يمكنهم من الالتحاق بالمعهد الخاصة بالادارة للأفراد العاملين في الأجهزة الحكومية ، وهنالك العديد من المراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تتواجد داخل المملكة العربية السعودية والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى العمل على رفع أداء الأفراد وتحسين جودة أعمالهم المختلفة بشكل ملحوظ، تابعوا معنا .

معهد الإدارة لموظفي الجهات الحكومية

تم العمل على إنشاء معهد الإدارة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24/10/1380 هـ الموافق 4/10/1961 م، بعد حصول المعهد على المرسوم الملكي رقم (93) بالموافقة على إنشائه كجهة حكومية مستقلة. وبالتالي فإن المعهد شخصية اعتبارية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف أبرزها رفع مستوى كفاءة موظفي المملكة، بالإضافة إلى إعدادهم وتجهيزهم علميًا ليكونوا قادرين على ممارسة صلاحياتهم وتحمل مسؤولياتهم وبالتالي رفع مستوى الإدارة.

تاريخ التسجيل في معهد الإدارة

موعد القيد في معهد الإدارة لموظفي الجهات الحكومية سيكون يوم الأحد 20 ذو القعدة 1444 وهو التاريخ الموافق 19 يونيو 2022 م بحسب ما أعلنه معهد الإدارة العامة في بيانه. الحساب الرسمي على منصة التواصل تويتر، الذي أشار إلى أنه موعد ترشيح موظفي الجهات الحكومية للالتحاق ببرامج المعهد التدريبية المقرر تنفيذها خلال الفصل التدريبي الأول، اعتبارًا من العام التالي 1444 هـ، و فيما يلي نص التغريدة

كيفية التسجيل في معهد الإدارة 1444

قد يواجه العديد من الأفراد صعوبة كبيرة في إتمام عملية التسجيل في المعهد، لذلك نرفق الخطوات التالية وطريقة التسجيل بالتفصيل على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لمعهد الإدارة “” مباشرة.

انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول”.

أدخل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

انقر على أيقونة “أنشطة التدريب”.

انقر على أيقونة “الخدمات”.

اختيار خدمة “تسجيل بيانات المرشح للتدريب”.

انقر على أيقونة “بدء الخدمة”.

انقر على أيقونة “التسجيل لأول مرة”.

أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني. عنوان البريد الالكترونى. رقم الهاتف المحمول. تاريخ الولادة.

انقر على أيقونة “تسجيل”.

سوف يتلقى مقدم الطلب رسالة على الرقم المسجل.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له.

عرض الدورات المتاحة.

اختر الدورة التي تناسب المتقدم للالتحاق بها.

شروط التسجيل في معهد الإدارة 1444

وأوضح المعهد في المملكة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها جميع المتقدمين حتى يتمكنوا من التسجيل في المعهد. وفيما يلي أبرز الشروط

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

ألا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للمعاهد الشرعية.

يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج.

ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا.

أن يجتاز المتقدم كلا من اختبار التحصيل والقدرات من قبل المركز الوطني للقياس.

مرور عام من تاريخ الاستبعاد إذا كان المتقدم مسجلاً في برنامج اللغة الإنجليزية، ولكن تم استبعاده منه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد الإدارة

لكي تنجح عملية التسجيل، يجب على مقدم الطلب إرفاق مجموعة من الأوراق المطلوبة للتسجيل في المعهد، والأوراق الكاملة هي التي تعزز فرص مقدم الطلب في الالتحاق بالمعهد، وفيما يلي هذه الأوراق على النحو التالي

صورة شخصية لمقدم الطلب.

الانضمام إلى النموذج.

إثبات دفع رسوم الإرسال للمستندات.

نسخة من شهادة الثانوية العامة.

نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من خلاصة القيد.

رابط التسجيل بمعهد الإدارة 1444

أتاح معهد الإدارة العامة بالمملكة رابط التسجيل الخاص بحيث يمكن للمتقدمين المختلفين التسجيل في المعهد والانضمام إلى مختلف البرامج والدورات التدريبية المتاحة. من خلال الرابط يمكن للطلاب التسجيل خلال المواعيد المتاحة للتسجيل والمحددة من قبل معهد الإدارة. الجدير بالذكر أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا. عبر الرابط التالي “” مباشرة.

موعد التسجيل في معهد الإدارة لمنسوبي الأجهزة الحكومية 1444 ، ويعتبر معهد الإدارة أحد أهم وأبرز المؤسسات التي تتواجد داخل الحكومة السعودية ، المعهد شخصية اعتبارية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف أبرزها رفع مستوى كفاءة موظفي المملكة .