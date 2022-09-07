موعد الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر أكتوبر القادم متى ينزل الدعم في حسابات المستفيدين ،يعتبر من أهم وأنجح الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة السعودية وذلك لما تساعد خدمة الضمان الاجتماعي فئة من المجتمع والذي يعانون من صعوبة في الوضع الاقتصادي والمعيشي ،كما وتؤكد الوزارة على الدعم الكامل بالمواعيد المحدد لصرف رواتب المستفيدين.

تم تطوير بيانات الضمان الاجتماعي بتاريخ 1444

وأكدت الجهات المختصة فِيْ هذا الشأن أنها لن تعلن نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي التي تم تطويرها مرة واحدة، لكنها ستفعل ذلك تدريجياً وعلى دفعات مختلفة، أي أن بعضها سيعلن، ثم البعض الآخر. سوف تنتظر قليلا. على ما يسمى بـ “قائمة الانتظار”، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قد نفذت هذا النظام الجديد منذ العام الهجري السابق (1443 هـ)، وتحديداً فِيْ شهر ربيع آل ثاني، ومنذ ذلك التاريخ، تحاول المملكة توفِيْر الاحتياجات المطلوبة وتلبية احتياجات جميع المتقدمين بأمان قدر الإمكان.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها ستبدأ التحقيق فِيْ القضايا المستحقة على المتقدمين بمجرد اكتمال الطلب، وبعد الدراسة ستصرف المعاشات إلى الحسابات المصرفِيْة بشكل تدريجي، وسيتم صرف المعاشات لمستحقيها. كالعادة فِيْ بداية كل شهر ميلادي. ويكون مَوعِد الصرف الأول هُو الأول من سبتمبر من العام الجاري، أي فِيْ 1 سبتمبر 2022 م، الموافق للثالث من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجرية. (1444 هـ)، وأن يتم صرف شهر أكتوبر أيضًا فِيْ بداية الشهر الميلادي.

الهدف من نظام الضمان الاجتماعي الجديد

طورت المملكة العربية السَعُودِيْة هذا النظام الجديد بناءً على رؤيتها 2030 لتطوير المملكة وتحسينها. الهدف الأساسي من هذا النظام هُو دعم الفئات الضعيفة مالياً، وإعطاء الزكاة لأصحابها المستفِيْدين، والخدمات المساندة وغير ذلك، وبذلك يتحسن الوضع المالي للفئات المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى زيادة المهارات. وزيادة كفاءة القوى العاملة ،أما من يسأل عن راتب المستحقين فقد حددت الجهات المختصة حداً أدنى للفرد بألف ومائة ريال سعودي.

موعد الضمان الاجتماعي المطور 1444 شهر أكتوبر القادم متى ينزل الدعم في حسابات المستفيدين كما ويقوم العاملين في الخدمة باستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين والرد على الشكاوي على مدار اليوم بالإضافة الى الرواتب في المواعيد الثابتة للصرف.