موعد العروض الجويه لليوم الوطني السعودي 92 الساعة كم،مع اقتراب العيد الوطني السعودي يوم غداً الجمعة الموافق 23 سبتمبر لعام 2022م اعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن اقامة احتفالات وفعاليات قوية بالعروض الجوية والتي تعمل على انارة ما يزيد عن 15 محافظة بالسعودية وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي 92 2022/1444م بذكرى توحيد واستقلال البلاد عام 1932م.

موعد العروض الجوية للعيد الوطني

تعتبر العروض الجوية من أهم الأحداث التي نشهدها بمناسبة “اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين”، والتي تشارك فيها الطائرات المقاتلة السعودية والطائرات العسكرية والمدنية في أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة تحت شعار. “تحية أمة”، وتشمل 34 فعالية ستقام في 13 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم. المملكة. على مدار 10 أيام، قدم سلاح الجو الملكي السعودي عروضاً جوية بطائرات تايفون وإف -15 إس وتورنيدو وإف -15 سي في 14 مدينة. من جهتها، تشارك وزارة الحرس الوطني في عروض طائرات الهليكوبتر في بداية العرض الجوي، بالاشتراك مع مروحيات طيران أمنية، ستحمل إحداها العلم السعودي في جولة تمتد لنحو نصف ساعة.

منصات إلكترونية للعروض الجوية لليوم الوطني

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه ممثلة بالمستشار تركي آل الشيخ، أن موعد انطلاق فعالية العرض الجوي سيبدأ من 17 إلى 26 سبتمبر 2022 م. العروض الجوية والبحرية المهيبة هي أهم ما يميز الاحتفالات. ويقيم القطاعان العسكري والمدني هذه العروض، بحضور طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مدنية وسفن وقوارب، في أحد أكبر العروض الجوية والبحرية في تاريخ احتفالات اليوم الوطني.

رابط احتفالات اليوم الوطني 92

يوضح الجدول التالي مواعيد العروض الجوية المصاحبة في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية في يومها الوطني الـ 92 يختلف توقيت العروض من موقع لآخر في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ الساعة الأولى من العرض الساعة الرابعة (0400) مساءً، والساعة الأخيرة من العرض الساعة السابعة (07 00) في المساء.

موعد العروض الجوية لليوم الوطني الـ 92 بكل محافظات السعودية

ومن المقرر أن تشارك في العروض الجوية المصاحبة لليوم الوطني للطيران في 13 مدينة في المملكة العربية السعودية منها “الرياض وجدة والخبر والدمام والجبيل وكذلك في مدينتي الأحساء والطائف. وتبوك وأبها بالإضافة إلى المدن. وستشهد المملكة عروضا استثنائية في سراة عبيدة وتمنية وخميس مشيط والباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 طوال الفترة المقررة للفعاليات.

العرض تاريخ موعد العرض موقع العرض التقديمي عروض العيد الوطني للقوات الجوية جدة 17-20 سبتمبر 2022 من 0400 إلى 0600 مساءً الواجهة البحرية للكورنيش الشمالي. عروض طيران الدمام 25-26 سبتمبر 2022 من الساعة 0500 إلى الساعة 0700 مساءً الكورنيش الشرقي عروض سلاح الجو في خميس مشيط 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً تمنية وسراة عبيد والبوليفارد عروض القوات الجوية بالطائف 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً في قاعدة الملك فهد الجوية ومنتزه الردف. عروض يوم الطيران الوطني 92 في الباحة 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً حديقة بلجرشي الوطنية عروض اليوم الوطني الـ 92 في أبها 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً منتزه أبها الوطني عروض يوم الطيران الوطني 92 في تبوك 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0600 إلى الساعة 0700 مساءً منتزه الملك فهد بن سلطان عروض اليوم الوطني الـ 92 بالخبر 25-26 سبتمبر 2022 من الساعة 0400 إلى الساعة 0530 مساءً كورنيش الخبر عروض طيران اليوم الوطني الـ 92 بالرياض 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0400 إلى الساعة 0530 مساءً حديقة أم عجلان عروض يوم الطيران الوطني 92 في تمينة 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً تمينة عروض يوم الطيران الوطني 92 في سراة عبيدة 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 0530 إلى الساعة 0630 مساءً سراة عبيدة عروض يوم الطيران الوطني 92 في الجبيل 17-19 سبتمبر 2022 من الساعة 0500 إلى الساعة 0600 مساءً كورنيش الفناتير عروض يوم الطيران الوطني 92 في الأحساء 17-19 سبتمبر 2022 من الساعة 515 إلى 0600 مساءً الحسا

عروض العيد الوطني السعودي 92

توفر الهيئة العامة للترفيه صفحة مخصصة لشرح كافة الأنشطة التي سيستمتع بها المواطنون والمقيمون خلال فترة المناسبة الخاصة لليوم الوطني الـ 92. يمكنك الوصول إلى رابط الفعاليات من خلال الرابط التالي

الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تقوم بعرض الكثير من الفعاليات الجوية في ذكرى استقلال السعودية باليوم الوطني السعودي 92 بالعروض الجوية والتي ستنير المملكة العربية السعودية وتعمل على اضفاء جو الفرح والبهجة والسعادة والحماس في نفوس وارواح المواطنين يوم غداً الجمعة 23 سبتمبر 2022م وهو اليوم الوطني السعودي 92.