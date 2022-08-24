موعد امتحانات الدور الثاني 2022 في العراق ، يبحث الطلاب في جمهورية العراق عن موعد امتحانات الدورة الثانية لعام 2022، من المعروف أن الدورة التعليمية في دولة العراق والمراحل التعليمية تتراوح بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وكذلك الثانوية والمرحلة الابتدائية هي المرحلة التي يبني عليها الأشخاص وخاصة الطلبة مستقبلهم وتأتي بعدها المرحلة الإعدادية التي يعتمد بها الطالب على نفسه ويحصل على درجات تؤهله إلى الوصول إلى المرحلة الثانوية ومن بعد ذلك يتأهل الطالب إلى اجتياز الدراسة الثانوية ومن ثم التسجيل في إحدى الكليات والجامعات.

موعد امتحانات الدور الثاني 2022 الثانوية العامة

أكلت وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية العراق بإتاحة موعد الدورة الثانية لكافة طلاب المرحلة الثانوية العامة لهذا العام 2022 و 2021، وإعلانات عن الجدول الخاص بامتحانات المرحلة الثانية لكافة المدارس الحكومية وكذلك التكنولوجيا والعلوم وستجري وزارة التربية والتعليم اختبارات الدور الثاني يوم السبت الذي يوافق سبتمبر من العام الميلادي وسيؤدي الطلاب من خلال الجنسين الاختبارات كما هو محدد من قبل الوزارة.

امتحانات الدورة الثانية 2022 الثانوية العامة

الطلاب في جمهورية العراق سيقومون بتأدية الاختبار الخاص للمفاهيم الخاصة باللغة الإنجليزية يوم السبت 4 سبتمبر وبناء على ذلك فإن طلبا سيؤدون اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات يوم الأحد 5 سبتمبر، كما سيؤدي الطلبة استعدادهم للقبول بالجامعات اللغة العربية ومفاهيمها يوم الاثنين 6 سبتمبر، وبخصوص اختبارات اللغة الأجنبية سيقدم الطلاب اختبارات هم يوم الأربعاء ثمانية سبتمبر، وبخصوص اختبار الجيولوجيا والرياضيات سيؤدي الطلاب اختبارهم يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، واختبار الكيمياء سيختبرون الطلاب يوم الخميس الذي يوافق 9 سبتمبر، وبخصوص اختبار الفيزياء واختبار الأحياء والجيولوجيا سيقدم الطلاب هذا الاختبار في الثاني عشر من شهر سبتمبر.

موعد امتحانات المراحل غير المنتهية 2022 بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي في جمهورية العراق أن الاختبارات التي تمت بشكل شفوي سوف تكون ابتداء من أسبوعين من الفترة المقررة للاختبارات التحريرية التي تختص بالفعل الابتدائية وستكون اليوم الخامس من شهر حزيران لعام 2022 وتنتهي في العاشر من شهر حزيران 2022.

الطلاب الأعزاء في جمهورية العراق يؤكدون أن الدراسة الثانوية كانت على أكمل وجه في جميع المحافظات في جمهورية العراق والتي تمت في شهر حزيران وانتهت في ذلك الشهر أيضا.