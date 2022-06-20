موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

يرتبط موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 العلمية والأدبية بالعديد من الاهتمامات المتعلقة بالتنسيق والتقدم للكليات ، بالإضافة إلى الحصول على قسط من الراحة والتنهد بعد عام دراسي طويل.

بمجرد وصول موعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة 2022 يحصل الطلاب على إجازة قصيرة ، ثم يستعدون لظهور النتائج ، وبعد ذلك تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لمستوى القبول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2023 ، المنتهي بتقديم طلب الكليات والمعاهد وامتحانات القبول.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

يبدأ اختبار المواد غير المضافة إلى المجموع في 20 يونيو ، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الثلاثاء موعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير الأساسية للشعبين العلمي والأدبي. ، 21 يونيو.

ينتهي موعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي التي لا تضاف إلى المجموع في مادة الاقتصاد والإحصاء ، وتبدأ بموضوع التربية الدينية الإسلامية والمسيحية والتربية المدنية. .

موعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة الثالثة 2022

يبدأ جدول امتحانات المواد الأساسية المضافة إلى المجموع الكلي ، العلوم والرياضيات والأدب ، يوم الأحد 26 يونيو ، وتم تحديد موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الخميس 21 يوليو لجميع الناس. .

يحدد الجدول التالي موعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة 2022 لجميع المواد الأدبية والعلمية والعلمية والرياضية ، ومواعيد الامتحان لجميع المواد الأكاديمية سواء مضافة أو غير مضافة إلى المجموع:

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