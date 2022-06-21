يستفسر أولياء الأمور عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، كما هو الحال مع اللجنة الأخيرة من امتحانات الجولة الأولى للصف الثالث ثانوي ، وقد انتهى العام الدراسي الحالي 2021-2022 لأكبر نسبة من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ، ولم يتبق سوى عدد قليل ممن سيتم اختبارهم في المواد الراسب في الطابق الثاني.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة العام الجاري وفق نظام بابل شيت وفي لجان مؤمنة في المدارس لجميع الطلاب.

يخضع الطلاب للامتحانات على مرحلتين ، الأولى في المواد غير المضافة إلى المجموع ، في بداية الثلث الأخير من شهر يونيو ، ثم يحصلون على راحة قصيرة قبل بدء اختبارات المواد الأساسية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الخميس 21 يوليو ، وفي هذا اليوم سيتم اختبار طلاب العلوم في علم الأحياء ، والأدب في الفلسفة والمنطق ، والرياضيات في علم الإحصاء.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية للعام الحالي ستقام من الأحد 26 يونيو إلى الخميس 21 يوليو.

يشمل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي عطلة عيد الأضحى ، حيث يحصل الطلاب على إجازة أسبوع من الجمعة 8 يوليو إلى الأربعاء 13 من نفس الشهر.

وفقًا للجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التعليم والتعليم الفني ، سيتم اختبار طلاب المدارس الثانوية أيام الأحد والثلاثاء والخميس فقط.