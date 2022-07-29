موعد انتهاء عقد مبابي مع باريس ، لقد تسائل العديد من الافراد ممن يشجعون فريق كرة القدم باريس سنجرمان منذ تأسيسه، حول التعرف موعد انتهاء عقد مبابي مع باريس ، والذي يعد من أفضل اللاعبين في النادي يعد اللاعب مبابي الى الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية هذا في الصيف القادم من المتوقع أن يغادر اللاعب الدولي الفرنسي والذي يبلغ 23 عامًا، والذي انتهى عقده في 30 يونيو، لكن نادي باريس قد نجح في العمل على تجديد عقد مبابي .

تجديد عقد مبابي مع باريس

اختار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لوتن البالغ من العمر 23 عامًا تجديد عقده مع نادي الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان. انضم مبابي لأول مرة إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2017، ودفع النادي الرسوم القياسية العالمية آنذاك للمراهق، عند 180 مليون يورو، بعد نقل عقده في يونيو 2022، تم بناء استراتيجية انتقال مدريد حول سعيهم وراء مبابي. فى السنوات الاخيرة. في غضون ذلك، يتطلع باريس سان جيرمان إلى بناء فريق حول المهاجم لإنهاء انتظارهم للفوز بأول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا. وأخيراً نجح النادي الفرنسي في إقناع اللاعب بتجديد عقده.

متى ينتهي عقد مبابي مع باريس

سيبقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان من حيث المبدأ حتى عام 2025، عندما ينتهي عقده الجديد بعد أن رفض ريال مدريد وأبرم صفقة جديدة لن تكون رخيصة على الإطلاق بالنسبة للجانب الفرنسي، وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية. استمرار المهاجم سيكلف النادي والمالك القطري. 435 مليون يورو وهو مبلغ مقسم إلى ثلاثة أجزاء كبيرة لإنشاء العقد الأغلى في تاريخ كرة القدم.

قيمة عقد مبابي مع باريس

سيحصل مبابي على 50 مليون يورو سنويًا، ما يعني 150 مليون يورو على مدار ثلاثة مواسم، لكن هذا سيرتفع إلى 300 مليون يورو عن طريق الضرائب وما شابه. من أجل المضي قدمًا مع مبابي كلاعب مولود في باريس، يعتبر الدولي الفرنسي أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، حيث سجل 168 هدفًا في 216 مباراة مع باريس سان جيرمان، بعد أن انضم إليهم في عام 2017 من موناكو النادي. الذي ظهر به لأول مرة. .

ما هو عرض ريال مدريد الذي رفضه مبابي

رفض مبابي ريال مدريد مرة أخرى، واختار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بدلاً من الانتقال إلى القوة الإسبانية، الأمر الذي وجه ضربة أخرى لرئيس النادي “فلورنتينو بيريز” وسعيه الطويل للتعاقد مع الشاب، وبيريز. كان يحاول إنهاء صفقة الانتقال منذ العام الماضي، عندما كان المهاجم الموهوب لا يزال متعاقدًا مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض عرض مدريد الرسمي بقيمة 180 مليون يورو (190 مليون دولار)، وهو نفس المبلغ الذي تعاقد مبابي من موناكو في 2017، ثم رفض عرضًا آخر بقيمة 200 مليون يورو (211 مليون دولار). دولار).

ألقاب مبابي مع باريس

حصد المهاجم الفرنسي كيلان مبابي العديد من الألقاب، إلا أن صغر سنه يسمح له بالكثير في الفترة المقبلة، ومن أبرز الألقاب التي فاز بها مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

موسم الدوري الفرنسي الأول 2017–18، 2022–19، 2022–20، 2022–22.

كأس فرنسا في مواسم 2017-18، 2022-20، 2022-21 الوصيف 2022-19.

كأس الرابطة الفرنسية في مواسم 2017-18، 2022-20.

كأس أبطال فرنسا 2022 و 2022.

وصيف دوري أبطال أوروبا UEFA في موسم 2022-20.

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