موعد انتهاء عقد نيمار مع باريس ، لقد تسائل العديد من الافراد ممن يشجعون فريق كرة القدم باريس سنجرمان منذ تأسيسه، حول التعرف موعد انتهاء عقد نيمار مع باريس ، والذي يعد النجم البرازيلي نيمار من أفضل اللاعبين في النادي يعد اللاعب نيمار لم يذكر خبر مؤكد بشأن مستقبل نيمار، وعلى الرغم من رغبة النادي في الاستفادة من أي عرض لبيع نيمار ، تابعوا معنا .

تجديد عقد نيمار مع باريس

اعتبر باريس سان جيرمان اللاعب البرازيلي نيمار قابلاً للبيع هذا الصيف، لكن البرازيلي مدد عقده مع النادي من خلال بند تلقائي في صفقته، بينما كان كل من تشيلسي ويوفنتوس مهتمين بالتعاقد مع المهاجم، وكان يعتقد أن سيكون النادي الفرنسي مفتوحًا للعروض، مع ذلك. وبحسب صحيفة ليكيب، فقد أطلق نيمار فقرة في عقده تنص على بقاءه حتى عام 2027، ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوة قد أحبطت نية رئيس باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” للاستفادة منه، إذ كان حريصًا على بيع نيمار.

متى ينتهي عقد نيمار مع باريس

تنتهي صفقة نيمار الحالية في عام 2025، مع احتفاظ اللاعب بخيار التمديد لمدة 12 شهرًا إضافية، مع عام آخر ساري المفعول من بداية يوليو، وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان من المقرر أن يتكبد خسارة كبيرة في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم – بعد انتقاله بقيمة 222 مليون يورو من كاتالونيا – قد يتعين عليهم الآن الاحتفاظ به، حيث أعربت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن اهتمامها المحتمل بتقديم عرض إذا وافق باريس سان جيرمان على دفع نسبة مئوية من راتبه، ولكن لم يتم تقديم عرض رسمي، ولكن لقد تغير الوضع الآن بالنسبة لنيمار، بسبب وجود بند صغير في عقده يجدد عقده تلقائيًا.

قيمة عقد نيمار مع باريس

بعد أن قام نيمار بتفعيل بند التجديد التلقائي لعقده مع باريس سان جيرمان، بلغت قيمة عقده 600 ألف جنيه أسبوعيًا حتى عام 2027، وزعم رئيس النادي ناصر الخليفي مؤخرًا أن بطل فرنسا سيبتعد عن العقد المالي الكبير. نموذجًا، بدلاً من ذلك يهدفون إلى بناء فريقهم. عن الموهبة الفرنسية الشابة، لكن عقد أغلى لاعب في العالم حتى عام 2026، على الرغم من الادعاء بأن بندًا في الصفقة يسمح بسنة إضافية في 1 يوليو، مما يعني أن باريس سان جيرمان ملتزم بدفع راتبه لعام آخر بقيمة 31.2 مليون جنيه إسترليني.

ألقاب نيمار مع باريس

على الرغم من أنه لم يظهر بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية في التشكيلة الأساسية، فقد فاز نيمار بالعديد من الألقاب مع النادي الفرنسي، ومن أبرز ألقابه ما يلي

الدوري الفرنسي لمواسم 2017-18، 2022-19، 2022-20، 2022-22.

كأس فرنسا لمواسم 2017-18، 2022-20، 2022-21.

كأس الدوري الفرنسي لمواسم 2017-18، 2022-20.

كأس أبطال فرنسا للأعوام 2022 و 2022.

وصيف دوري أبطال أوروبا UEFA لموسم 2022-20.

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