موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

يتساءل الكثير من الآباء عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة في عام 2022 ، حيث يتركز اهتمامهم على ماراثون الامتحان الذي بدأ بالفعل.

يشعر الطلاب في بداية امتحانات الثانوية العامة بحالة من التوتر والقلق ، ويحاولون السيطرة عليها والتخفيف من حدتها بعدة طرق.

موعد بدء إمتحانات الثانوية العامة 2022

يبدأ امتحان الثانوية العامة 2022 يوم الاثنين 20 يونيو ، مع عدم إضافة المواد إلى المجموع ، حيث سيخضع الطلاب لامتحانات التربية الدينية والمواطنة.

يدخل الطلاب اللجان في الساعة 9 صباحا على مستوى جميع المحافظات ، لأداء امتحان المادة الأولى طوال فترة الامتحان ، سواء لم يضاف إلى المجموع أو المواد الأساسية.

يستكمل الطلاب امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع في الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 21 يونيو ، بشرط أن يحصل الطلاب على فترة راحة حتى بدء امتحانات المواد الأساسية ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 26 يونيو 2022. .

بدء إمتحانات الثانوية العامة 2022

كانت انطلاق إمتحانات الثانوية العامة 2022 يوم الإثنين 20 حزيران / يونيو الجاري ، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر ، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك التي تقطع الماراثون ، وسيكمل الطلاب امتحاناتهم فيما بعد.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الخميس 21 يوليو من الشهر المقبل لطلبة الأدب لإنهاء امتحانات الفلسفة والمنطق وطلبة العلوم في الأحياء والرياضيات التطبيقية.