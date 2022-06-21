موعد بداية اجازة عيد الاضحى 1443 كما حددتها وزارة الموارد البشرية في السعودية

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أخيرًا آخر المعلومات المتعلقة بموعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2022 م. الحج وعيد الأضحى والأعياد تمثل مناسبة خاصة ورائعة في نفوس المسلمين ، وسنشرح لكم موعد العيد من البداية إلى النهاية في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية الخاصة والحكومية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443 هـ حسبما تحدده وزارة الموارد البشرية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ.

حيث أقرت بأن بدء إجازة العيد من يوم وقف عرفات وهو التاسع من ذي الحجة 1443 هـ.

الذي يقع في الثامن من التقويم الميلادي يوليو 2022 م.

عطلة عيد الأضحى المبارك في البنوك 1443 هـ

أكد البنك المركزي للمملكة العربية السعودية أن عطلة عيد الأضحى سارية في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

وتبدأ من السبت الثامن من تموز (يوليو) 2022 م – التاسع من ذي الحجة 2022 م وتستمر حتى أربعة أيام عيد الأضحى.

الذي يتوقع أن ينتهي في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

الذي يوافق الثالث عشر من يوليو 2022 م.

إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخاص 1443 هـ