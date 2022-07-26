موعد بداية الحصة الاولى في منصة مدرستي 1444 ، لقد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على موعد بداية الحصة الاولى في منصة مدرستي عبر الدخول الى المنصة ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حيث تعمل منصة مدرستي على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

متى يبدأ الفصل الأول على منصة مدرستي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، انطلاق الحصة الأولى على المنصة الإلكترونية لمدرستي للمرحلة الابتدائية، والتي ستكون الساعة الثالثة عصراً، فيما ستبدأ المدارس الإعدادية والثانوية في التاسعة صباحاً بالضبط، ويأتي ذلك وسط حرص الوزارة على الحفاظ على الصحة العامة وسط انتشار فيروس كورونا.

مواعيد الفصل على منصة مدرستي 1444

مواعيد الحصص على منصة مدرستي التعليمية للمرحلة الابتدائية كالتالي

حصة نسبية وقت البدء نهاية يوم الصف الأول ثلاثة في فترة ما بعد الظهر الثالثة والنصف الفترة الثانية والثالث هو الثلث فقط أربعة عشرة الفترة الثالثة أربع عشرة دقيقة الخامس هو الثلث فقط الحصة الرابعة الخامس هو الثلث فقط خمس عشرة دقيقة الدرجة الخامسة خمسه و نصف ست إلى عشر دقائق الدرجة السادسة السادس السادسة والنصف

كيف يمكنني معرفة جدول الحصص على منصة مدرستي 1444

أتاحت وزارة التربية والتعليم معرفة الجدول الزمني لطلاب المدارس الابتدائية على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع “مدرستي”.

سجّل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والعاملين في المجال التعليمي.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق علامة التبويب “الجدول الزمني الخاص بي” من القائمة الرئيسية.

اختر الدرس الذي يريد الطالب حضوره من قائمة الجداول المعروضة.

توزيع حصص جديدة 1444 في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن مجموعة واسعة من التعديلات على الدروس لجميع المستويات التعليمية، مقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية.

تغييرات فصل المدرسة الابتدائية

وافقت وزارة التربية والتعليم السعودية على تعديلات فصول التعليم الابتدائي، بعد تقسيم الفصل الدراسي إلى 3 فصول، وإضافة مجموعة مواد جديدة إلى مناهج المرحلة الابتدائية. جاءت هذه التعديلات على النحو التالي

تم تقسيم فصول المنهج إلى ثلاثة فصول دراسية لكل عام دراسي.

بلغ عدد الدروس في كل فصل دراسي (183).

15 درسًا مخصصًا للنشاط الدراسي.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للفصول الابتدائية في مدارس التعليم العام 198.

اضافة مواد جديدة الى فصول المرحلة الابتدائية

تم إضافة بعض المواد لمنهج المدرسة الابتدائية وهي كالتالي

إضافة مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي إلى جميع الصفوف.

اضافة موضوع المهارات الحياتية والعائلية لجميع المراحل الدراسية.

اضافة التربية البدنية والدفاع عن النفس لجميع المراحل.

إضافة مادة المهارات الرقمية ابتداء من الصف الرابع الابتدائي.

إضافة مادة لحفظ القرآن في مدرستي لجميع المراحل الدراسية.

تعديل عدد المواد الواجب استكمالها في فصول العام الدراسي الابتدائي

كما قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء عدد من التعديلات على المواد المطلوب استكمالها على النحو التالي

الصف الأول الابتدائي 9 مواد.

الصف الثاني الابتدائي 9 مواد.

الصف الثالث الابتدائي 9 مواد.

الصف الرابع الابتدائي 11 مادة.

الصف الخامس الابتدائي 11 مادة.

الصف السادس الابتدائي 11 مادة.

تغييرات فصل المدرسة الإعدادية

كما تمت الموافقة على بعض التعديلات على حصص مرحلة التعليم المتوسط ​​وكانت على النحو التالي

يتم تخصيص فصول المدرسة الإعدادية لثلاثة فصول دراسية لكل عام دراسي.

عدد الدروس المقررة لكل فصل دراسي 102 درس، موزعة على 13 أسبوعًا.

تمت الموافقة على ثلاث (3) فئات من النشاط.

وبذلك يكون العدد الإجمالي للفصول لمرحلة التعليم المتوسط ​​(105).

اضافة مواد جديدة الى فصول المدرسة الاعدادية

أضافت وزارة التربية والتعليم عدد من المواد للمرحلة المتوسطة وهي

إضافة موضوع المهارات الحياتية والأسرية لجميع مراحل التعليم المتوسط.

إضافة التربية البدنية والدفاع عن النفس لجميع مراحل التعليم الإعدادي.

التفكير الناقد للصف الثالث متوسط.

إضافة اللغة الإنجليزية لكافة المستويات المتوسطة.

إضافة تحفيظ القرآن لمدرستي جميع المراحل المتوسطة.

تعديل عدد المواد المطلوب استكمالها في فصول السنة الدراسية الاعدادية

أما بالنسبة لعدد المواد التي سيتم استكمالها في المرحلة المتوسطة فهي كالتالي

الصف الأول المتوسط 11 مادة.

الصف الثاني متوسط 11 مادة.

الصف الثالث متوسط 12 مادة.

تغييرات فصل المدرسة الثانوية

فيما يلي التعديلات التي أدخلت على فصول الثانوية العامة لعام 1444

يتم تخصيص فصول مسارات المدرسة الثانوية لثلاثة فصول دراسية في كل عام دراسي.

اعتمدت الوزارة نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

عدد الدروس المقررة لكل فصل دراسي (32) درس موزعة على (13) أسبوع.

– اضافة عدد (13) درسا للتعليم عن بعد.

اضافة مواد جديدة الى فصول الثانوية

أما دورات هذه المرحلة فهي كالتالي

اضافة مادة التفكير الناقد لكافة المراحل الثانوية.

بالإضافة إلى حفظ القرآن في مدرستي جميع المراحل الثانوية

تعديل عدد المواد التي سيتم استكمالها في فصول السنة الدراسية الثانوية

فيما يلي عدد المواد التي سيتم استكمالها في دروس العام الدراسي الثانوي للعام 1444

الفصل الأول من العام المشترك (7) مواد.

الصف الثاني في السنة المشتركة (8) مواد.

الصف الثالث في العام المشترك (8) مواد.

الصف السعودي مرة 1444

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية أوقات الدراسة لجميع المراحل التعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 1 فبراير 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م. وتجدر الإشارة إلى أن أوقات الدراسة تختلف من مرحلة إلى أخرى، والتي سنناقشها بالتفصيل أدناه على النحو التالي

أوقات الدروس في المدرسة الابتدائية

مدة الحصة في المدارس الابتدائية التي ستكون الدراسة فيها وفق التعليم عن بعد ستكون لمدة شهرين تقريبًا، وذلك لمعرفة آخر إحداثيات فيروس كورونا، وتكون فصول المدرسة الابتدائية كالتالي

مدة الحصة 2800 دقيقة.

الفرق بين الحصص 100 دقيقة.

وقت راحة الصلاة 8 دقائق.

أوقات الدراسة في المدرسة الإعدادية

أما الفصول في مرحلة التعليم المتوسط ​​باستخدام نظام وجها لوجه لجميع صفوف المرحلة، فقد تم تحديدها على النحو التالي

وقت الحصة 4500 دقيقة.

استراحة صلاة الظهر 1000 دقيقة.

وقت الراحة في منتصف اليوم الدراسي 1500 دقيقة.

أوقات الدراسة في المدرسة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد حصص التعليم الثانوي بمراحلها المختلفة، وفق الآتي

مدة الحصة 5000 دقيقة.

استراحة صلاة الظهر 1000 دقيقة.

الراحة اليومية 1500 دقيقة.

توزيع 1444 صف جديد لمدارس التربية الخاصة

وشملت تعديلات الوزارة الجديدة في المملكة العربية السعودية مدارس التربية الخاصة للعام 1444، وتوزيع الحصص فيها على النحو التالي

توزيع الحصص الجديدة على مدارس الدمج الكامل 105 درسًا. 3 فصول نشاط.

توزيع فصول مدارس اضطراب الطيف الترددي 180 درسا. 12 فئة نشاط.

فصول لمدارس التربية الفكرية 180 درسا. 12 فئة نشاط.

فئات معاهد الإعاقة السمعية والبصرية 198 درساً. 15 جلسة نشاط.



توزيع إجازات العام الدراسي الجديد 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إجازات العام الدراسي الجديد 1444 على النحو التالي

تمنح وزارة التربية والتعليم السعودية 12 إجازة خلال العام الدراسي 1444.

الإجازات الشاملة خلال العام الدراسي هي عطلة نهاية الأسبوع وعددها يصل إلى 69 يومًا.

الإجازات خلال العام الدراسي بدون عطلات نهاية الأسبوع هي 39 يومًا.

عدد مواد المرحلة الابتدائية

يتراوح عدد المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الواحد من 9 إلى 13 مادة، حسب العام الدراسي الذي تم تسجيلهم فيه. هذه الموضوعات هي كما يلي

القران الكريم.

– القرآن الكريم وتلاوته.

حفظ القرآن الكريم

الدراسات الإسلامية.

الدراسات الاجتماعية.

عربي.

رياضيات.

علوم.

اللغة الإنجليزية.

المهارات الرقمية.

التربية الفنية.

التربية البدنية والدفاع عن النفس.

المهارات الحياتية والأسرية.

دليل خطة توزيع الحصص الجديدة 1444 pdf

توفر الوزارة دليلاً يشتمل على جميع الخطط الدراسية، ويمكنك الاطلاع على الدليل الشامل لخطة توزيع الدروس الجديدة لعام 1444 مباشرةً لجميع المستويات التعليمية ولكن لم يتم إصداره رسميًا، ويمكنك تحميل الدليل الخاص به. العام الماضي “” وتحميل الملف بصيغة pdf.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على موعد بداية الحصة الاولى في منصة مدرستي 1444 ، و دليل خطة توزيع الحصص الجديدة 1444 pdf ، و كيف يمكنني معرفة جدول الحصص على منصة مدرستي 1444 .