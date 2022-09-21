‎موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023، عقدت وزارة التربية والتعليم المصرية إجتماعي خاص لتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر لمناقشة الخطة والجدول الزمني، وحسب ما بين وزير التربية والتعليم بان بداية العام الدراسي الجديد سيبدأ في بداية شهر أكتوبر مع القيام بكافة الإجراءات الوقائية إح زازا من فيروس كورونا، مما اهتم الكثير من الطلبة بالتعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

خبر بدء العام الدراسي الجديد 2023 من الأخبار التي تسعد الطلاب وأولياء الأمور دائمًا، بعد انقطاع طويل خلال الإجازة الصيفِيْة، واستئناف الدراسة مرة أخرى مع الزملاء والأصدقاء، وفِيْ هذا السياق الوزارة يسعى قسم التربية والتعليم إلى بذل كل ما فِيْ وسعه لجعل العام الدراسي يتميز العام الجديد، بالإضافة إلى الجداول الزمنية والخطط المتميزة التي تساعد الطلاب فِيْ المدارس على المشاركة بفاعلية، وتسهِيْل فهم واستيعاب الدورات الأكاديمية، وجميع المدارس سيتم التقييم على مستوى محافظات الجمهُورية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لتلافِيْ الإصابة بالفِيْروس والحد من انتشاره، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين. الكل.

أعلن نائب وزير التربية والتعليم أن المدة المتبقية لبدء العام الدراسي الجديد 2023 ليست طويلة، وأن جميع المديريات التربوية تستعد حاليا لإعداد جداول الحصص والخطط الزمنية للنهُوض بالعملية التعليمية، والكتب المدرسية هِيْ. ان تكون جاهزا. يتم طباعتها حاليًا لمراحَلْ تعليمية مختلفة، مع التركيز على المقام الأول إعداد الفصول الدراسية والمختبرات جيدًا، وتنفِيْذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 28 يناير 2022 وتنتهِيْ يوم الخميس 9 فبراير 2023 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني فِيْ 11 فبراير 2023 وينتهِيْ يوم الخميس 1 يونيو 2023 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير وتنتهِيْ فِيْ 26 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، ويتم تحديدها حسب طبيعة الدراسة والمقررات والامتحانات فِيْ الكليات.

الاعلان عن بدء العام الدراسي الجديد 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 2023، حيث أعلنت مؤخرًا أن مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد سيصادف يوم السبت 1 أكتوبر 2022. استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال بقدرات أعلى وأفضل، وتطوير المرافق التعليمية، وكذلك العمل على تنفِيْذ الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فِيْروس كورونا بين الطلاب، وتوفِيْر أدوات التعقيم والتطهِيْر فِيْ جميع المدارس والمنشآت التعليمية بجميع أنحاء البلاد. حكومات الجمهُورية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023، والذي سيبدأ يوم السبت في الأول من شهر أكتوبر لعام 2022 في كلا المدارس والجامعات الحكومية، حيث سيتم حيث تستعد الوزارة الى حاليا لإعداد جداول الحصص والخطط الزمنية.