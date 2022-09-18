موعد بداية ونهاية اجازة اليوم الوطني 1444 في القطاع الخاص والعام، يعتبر اليوم الوطني السعودي92 من اهم وابرز المناسبات في المملكة العربية اليعودية والتي يقام بهذا اليوم العظيم الكثير من الحفلات الموسيقية والمهرجانات المختلفة وهو ذكرى توحيد واستقلال المملكة العربية السعودية من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ويحفل المواطنين السعوديين باليوم الوطني السعودي بكل بهجة وفرح وسعادة من اجل حب الوطن والانتماء اليه.

اليوم الوطني السعودي 1444

وتعتبر من الأعياد الوطنية التي تحتفل بها على مستوى الدولة، حيث تحتفل المملكة في “23 سبتمبر” من كل عام بتوحيد الأراضي الواقعة في المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وقد حدد هذا اليوم عطلة رسمية في عام 2005 م، على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويعتبر هذا التاريخ بمثابة فخر واعتزاز لبلد المملكة العربية السعودية الشريفة.

إجازة العيد الوطني السعودي 1444

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة العيد الوطني الـ 92 كل عام، حيث تحدد تاريخ بداية ونهاية الإجازة لجميع القطاعات العاملة بالدولة، حيث يستفيد العاملون من إجازة مدفوعة الأجر، وأصحاب الأعمال لا يستفيدون منها. لها الحق في إلزام العمال بالعمل في هذا اليوم إلا بالاتفاق على تعويض العامل بأجر إضافي أو إجازة مقابلة، وينتظر العمال والمواطنون والمقيمون هذا اليوم للاحتفال بتوحيد الوطن الغالي المملكة.، والتعبير عن الفخر والانتماء، وانها وطن لكل من ليس له وطن.

بداية ونهاية إجازة العيد الوطني السعودي 92

الجدير بالذكر أن عطلة العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية تبدأ يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين (27) من صفر 1444 هـ، الموافق الثالث والعشرين (23) من شهر سبتمبر 2022 م، وتنتهي العطلة يوم الأحد. الموافق التاسع والعشرين (29) من صفر 1444 هـ، الموافق الخامس والعشرين (25) من شهر سبتمبر عام 2022 م.

أيام عطلة اليوم الوطني السعودي 92

ومن المقرر أن يكون عدد أيام إجازة العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية أربعة (4) أيام. جميع القطاعات العاملة يوم الأحد (25) سبتمبر 2022 م.

موعد عطلة العيد الوطني السعودي للقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن تحديد عطلة العيد الوطني في القطاع الخاص السعودي، على أن تكون يومين متتاليين، وهما الجمعة والسبت (23-24 سبتمبر 2022 م).

إجازة اليوم الوطني للقطاع العام 2022

ومن المقرر أن تكون عطلة العيد الوطني الـ 92 للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت (23 و 24 سبتمبر 2022 م)، وتبدأ ساعات العمل يوم الأحد 25 – سبتمبر 2022 م.

إجازة اليوم الوطني للخدمة المدنية

نصت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقها على أن تكون إجازة العيد الوطني في اليوم الأول من الرصيد، بناءً على تقويم أم القرى، وأشارت إلى وجوب التزام كل صاحب عمل بالبنود. المذكورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه. وينص على وجوب تعويض العامل عن إجازة العيد الوطني في حالة العطلة الأسبوعية الصافية، مع يوم إجازة معادل آخر قبل أو بعد إجازة العيد الوطني.

الأيام المتبقية لليوم الوطني 92

كما ذكرنا سابقًا، من المقرر أن تكون عطلة العيد الوطني 92 يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2022 م، وسيوضح لك العداد التالي الفترة المتبقية من إجازة العيد الوطني لعام 1444 هـ – 2022 م

كم تبقى لليوم الوطني 1444

فعاليات اليوم الوطني السعودي 1444

ينتظر الأفراد في المملكة العربية السعودية عطلة العيد الوطني السعودي، من أجل القيام بالعديد من الأنشطة والأنشطة الترفيهية والاجتماعية. وفيما يلي نقدم لكم أبرز فعاليات اليوم الوطني لعام 1444 هـ

يتم رفع الصواري والأعلام السعودية في جميع الشوارع والمباني المنزلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تتزين سماء المملكة بالألعاب النارية والعروض الخاصة لقوات الدفاع الجوي السعودي.

تم تزيين المنازل والمباني في جميع أنحاء المملكة بزخارف رائعة.

تنظيم حفلات وعروض موكب في جميع أنحاء المملكة، من قبل الهيئة العامة للترفيه.

عقد الكثير من الندوات الترفيهية وندوات الحوار المختلفة لترسيخ الوحدة الوطنية ومفهوم اليوم الوطني في نفوس المواطنين.

إطلاق العديد من العروض والخصومات من قبل المحلات التجارية المختلفة.

اليوم الوطني السعودي من اهم المناسبات الوطنية بالمملكة العربية السعودية والتي تبدأ الاجازة من يوم الجمعة 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م الى يوم الأحد 25 سبتمبر لعام 2022م وتكون الاجازة ثلاثة أيام بكاقة القطاعات السعودية العامة والخاصة والاحوال المدنية.