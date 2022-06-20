موعد برنامج عمرو أديب 2022 الحكاية على إم بي سي مصر

يزور الصحفي المصري عمرو أديب جمهوره أربع مرات أسبوعياً ويتطرق في هذه الحلقات إلى جميع القضايا التي تهم الشارع المصري.

للسنة الرابعة على التوالي ، عمرو أديب يقدم برنامج حكاية على مشروب شاي ام بي سي مصر ومنذ ذلك الحين تحصد معدلات مشاهدة عالية ، وتجمع حول الشاشة أطياف مختلفة من الجمهور بسبب تنوع المواد الإعلامية التي تقدمها.

يحمل برنامج عمرو أديب “حواري” اسم “الحكاية” ، يتعمق خلاله في تفاصيل الأحداث والقضايا المهمة للشعب المصري.

برنامج القصة عمرو أديب

انطلق برنامج القصة لعمرو أديب عام 2018 بعد توقيعه مع شبكة ام بي سييعرض فيه العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الرياضية ، بالإضافة إلى الترفيه.

يقدم برنامج حكاية أهم الأخبار والأحداث في مصر وكذلك الوطن العربي والعالم.

يستضيف عمرو أديب برنامج الحكاية مجموعة من الضيوف سواء كانوا من نجوم الفن أو الرياضة أو السياسة أو الدين.

كما يقدم عمرو أديب في برنامجه فقرة طبخ ، حيث يستضيف نجمًا ، وكذلك شيفًا أو مطعمًا شهيرًا في مصر ، ويتذوق الأطعمة المختلفة مع ضيوفه على الهواء.

هناك فقرات ثابتة متنوعة في برنامج حكاية الذي يقدمه عمرو أديب ، سواء كانت يومية ، مثل المقطع الإخباري ، أو الأسبوعي باستضافة أحد الضيوف كل أسبوع.

مواعيد برنامج عمرو أديب

برنامج حكاية يقدمه الإعلامي عمرو أديب في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، عبر قناة MBC مصر.

عمرو أديب راضٍ عن الظهور في برنامج حكاية أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين ، بينما لا يعرض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

مواعيد برنامج إعادة القصة ستكون الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي.