موعد تطبيق اختبار مهاراتي لطلاب مرحلتي الابتدائية والمتوسطة ، دائماً ما يبحث العديد المواطنين داخل المملكة السعودية حول التعرف على الموعد الخاص باختبار مهاراتي ، وتعتبر الاختبارات من الاختبارات التي تقوم بتعزيز المهارات التعليمية لدى الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية المتوسطة والابتدائية ويأتي ذلك الامر نتيجة العمل على رفع كفاءة الطلاب من حيث العملية التعليمية وتحديد المستويات الفكرية للطلاب ، مما يدفع البعض الى التسائل عن موعد تطبيق اختبار مهاراتي ، تابعوا معنا .

اختبر مهاراتي

اختبار المهارات الخاص بي هو اختبار إلكتروني يتكون من مادة أو مادتين لمدة ساعة ونصف تبدأ من الفترة الثانية عبر منصة مدرستي. هو الاختبار الخاص بقياس مهارات الطلاب في المواد الأساسية (لغتي، علوم، رياضيات، لغة إنجليزية) لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد أدخلت الوزارة هذا الاختبار لقياس مهارات الطلاب في المواد الأساسية وتحفيز مهاراتهم العلمية وإتقان الكل. المواد الأكاديمية. يعمل هذا الاختبار أيضًا على تحديد نقاط القوة والضعف لدى جميع الطلاب والطالبات، وأخيراً وليس آخراً، للمساهمة في تحسين مخرجات التعليم والتعلم في المملكة العربية السعودية.

أهداف اختبار مهاراتي لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة

يهدف اختبار مهاراتي للطلاب في كلا المستويين (ابتدائي ومتوسط) إلى عدة نقاط مهمة، من أبرزها

تحفيز الطلاب في المستويين الابتدائي والمتوسط ​​لإتقان الدراسة.

صقل مهارات الطلبة في المرحلتين السابقتين.

المساهمة في دعم القرارات التي تتخذها المدرسة ومكتب التربية والتعليم والإدارة التربوية في جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم السعودية.

انظر معرفة ومهارات كل طالب.

موعد تطبيق اختبار المهارات الخاص بي لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء تطبيق اختبار مهاراتي الذي يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والثانوية على أن يكون الاختبار شخصيًا اعتبارًا من الأحد 09 / سبتمبر / 2022 م، الموافق صفر 1444/8 هـ، ومن المقرر أن تبدأ. اختبار تعزيز المهارات “لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 1444 هـ يوم الأحد 8 / صفر / 1444 هـ الموافق 9 سبتمبر 2022 م، علما أن هذا الاختبار سيكون تحت إشراف عدد من المعلمين المؤهلين. في جميع المواضيع.

كيفية إجراء اختبار مهاراتي لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة

يمكن لجميع الطلاب في المستويين الابتدائي والمتوسط ​​إجراء اختبار لمهاراتي من خلال منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب”.

انقر على أيقونة “الاختبارات”.

حدد “الاختبارات المركزية”.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب على حساب Microsoft.

انقر فوق الزر “إجراء اختبار مهاراتي”.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

ابدأ في حل الأسئلة، ثم انقر فوق “إنهاء” عند الانتهاء من جميع الأسئلة.

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443

يجب على جميع الطلاب من المدرسة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي حتى يتمكنوا من إجراء اختبار لمهاراتي من خلال منصة مدرستي. يتم استكمال خطوات التسجيل باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر على خيار “تسجيل جديد”.

أدخل الرقم القومي للطلبة السعوديين. أو رقم الإقامة للطلاب الدوليين.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق خيار “تحقق”.

انتظر قليلاً حتى يصل رمز التحقق عبر رسالة نصية.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

انقر فوق خيار “تحقق”.

تحقق من البيانات المدخلة.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

تحديث كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص لها، واكتبها مرة أخرى لتأكيدها.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر فوق رمز “التالي” من الخيارات.

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب. في انتظار وصول رمز التحقق.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق تسجيل.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع ما يلي

الوصول المباشر إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق “حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب”.

أدخل اسم المستخدم.

انقر فوق {التالي.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

رابط لاختبار مهاراتي لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة

يمكن للطلاب في المستويين الابتدائي والمتوسط ​​الوصول إلى اختبار المهارات الخاص بي مباشرةً من خلال النظام الأساسي لمدرستي “” وتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، واتبع الخطوات للدخول إلى الاختبار وانقر فوق “إنهاء” عند طرح جميع الأسئلة المتعلقة بمهاراتي تم الانتهاء من الاختبار.

موعد تطبيق اختبار مهاراتي لطلاب مرحلتي الابتدائية والمتوسطة ، يعد الاختبارات المهاراتية من الموضوعات ذات الاهمية للطلاب في المرحلة التلعيمية الابتدائية والمتوسطة ، حيث اتاحت وزارة التربيةو التعليم إمكانية تقديم الامتحانات عبر منصة مدرستي ، كما تعرفنا على تاريخ البدأ بالاختبارات المهاراتية .