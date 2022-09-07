موعد تقديم تظلمات الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، تم فتح باب تقديم التظلمات للدعم الاستثنائي للتمويل في جمهورية مصر العربية مع العلم أنه تم التقديم إلى التمويل الاستثنائي في الجمهورية وبعد ذلك بعد انتهاء التسجيل تم فتح باب التظلمات للأسر الذي وقعت في تظلم، وقد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن عائلة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي.

حقيقة فتح باب تقديم تظلمات للدعم الاستثنائي الخاص بالتمويل

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التمويل في جمهورية مصر العربية عن هذا الفتح باب التظلمات إلى أصحاب البطاقات التموينية المتخصصة ولم يحصل عليه وذلك عبر مدرجات التموين الواقعة بالمحافظات ومراكز الخدمة الموجودة في جمهورية مصر العربية، وقال المصيلح إن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية ولم يصله ما يفيد بذلك يجب عليه أن يتوجه إلى مديريات التموين الخاصة بمراكز الخدمة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم لكي يتم التأكد من صحه البيانات وادراجه من كشوفات المستفيدين من الحزم الاجتماعيه الإضافية.

موعد تقديم تظلمات الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التمويلية

هناك جهد كبير من قبل الجهات المعنية الخاصة بدعم المواطنين في جمهورية مصر العربية ورقابة أداريه على الإنتاج الحربي في أداره قواعد البيانات للفئات المستحقة من حزمه المساعدات الاجتماعية، حيث بدأت صرف زيادة التمويل لعام 2022 يوم الثلاثاء والتي تقدر بقيمه 300 جنيه وفقا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة التمويل والذي عرف بالدعم الاستثنائي الأسر الأكثر احتياجا لبطاقات التمويل ليحصل على 300 جنيه بدلا من 100 جنيه وهذا ما يساعد إلى حل ألازمه الاقتصادية الموجودة في مصر.

الفئات المستفيدة من زيادة التمويل

الفئات المستفيدة من زيادة التمويل الاستثنائي قم قطاع كبير من المواطنين وتهدف إلى تيسير متطلبات الحياة الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المتعففة وقد قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل زيادة تمويل الفئات الأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية.

رابط تظلمات التمويل 2022

يمكن التسجيل في تظلمات التمويل الاستثنائي لمن لم يوافقه الحظ في الحصول على 300 جنيه مصري ولم يتم إرفاق اسمه من ضمن الكشوفات السابقة يجب عليه رفع تظلم من خلال الرابط الإلكتروني الذي وضعته الهيئة ويتم الدخول عليه وتعبئه البيانات من جديد ويمكن الدخول على الرابط من هنــــا.

عند التسجيل في نظام التمويل الاستثنائي ورفع تظلمات التمويل يجب عليك إرفاق المستندات المعروفة مثل صورة البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي لربي الأسرة وبطاقة الرقم القومي للأفراد البطاقة وإحضار التذكرة صرف الخبز المكتوب بها رسالة إثبات وكذلك يجب عليك إحضار شهادة من الإدارة العامة للمرور بختم وزارة الداخلية.