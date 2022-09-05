موعد تنسيق الدبلومات الفنية في هذا الموعد حسب اعلان التعليم العالى ،أكد الدكتور أيمن عاشور القائم بأعمال وزير التعليم السعودي عن الإعلان بشكل رسمي عن مفاتيح التنسيق للتخصصات العلمية والمهنية والجامعات الحكومية التي توجد بها ثقة كاملة لراحة أولياء الأمور من مشاكل الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية بالإضافة الى تقديم الخدمات التعليمية المناسبة.

القانون الأساسي للجامعات

تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن هناك جامعات حكومية تعمل من خلال القانون الذي ينظم الجامعات الجديدة والجامعات الخاصة، حيث يتم الحرص على أن يكون لها رؤية جديدة تضم 3 نواب، وهم نائب رئيس أكاديمي، وأكد رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، أن هناك عملاً فِي تعليم وتدريب الطلاب على الابتكار والتوظيف، حيث يوجد تعظيم للعلاقات الدولية الأحداث التي ستحدث فِيْ الوقت الآتي، حيث تساهم التطورات فِيْ إحداث طفرة جديدة فِيْ التعليم للحصول على مستوى تعليمي عالٍ، حيث يلعب الابتكار دورًا مهمًا فِيْ حياة الطلاب لتكوين جيل قادر على الإبداع ومن ثم زيادة الترَابِطْ بين القطاعين العام والخاص الجامعات، ويتضح ذلك من خلال التقدم للجامعات الخاصة فِيْ اللحظة الحالية.

الجامعات الخاصة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن هناك تنفِيْذ لجامعات خاصة بعد عام من تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت مصروفات تقل عن 50 فِيْ المائة من التكلفة الفعلية، ثم نفذت مشروعا وطنيا كبيرا جدا. واستعرض الوزير نتائج المرحَلْة الأولى للجامعات والمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 مع استعراض تنسيق الجامعات الخاصة حيث سيتم تنسيق الدرجات الفنية خلال الأسبوع المقبل والنتائج. سيتم الإعلان عنها بالكامل فِيْ المناسبة القادمة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية في هذا الموعد حسب اعلان التعليم العالى كما وتعمل الوزارة على تزويد أولياء الأمور والطلاب بشكل مستمر على كل ما هو جديد ومتطور في التخصصات الفنية بالإضافة الى النتائج الخاصة بالمراحل الثلاثة والمؤهلة لدراسة الدبلوم.