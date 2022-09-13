موعد حفل أنغام وأحمد سعد اليوم الوطني السعودي 92 ، يعتبر اليوم الوطني السعودي من الأيام ذات الأهمية كبيرة والتي يحرص الى الاحتفال بها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والتي تحرص على إقامة الاحتفالات خلال اليوم الوطني 92 والذي سيأتي في 23 سبتمبر من كل سنة ، وتتم إقامة الحفلات الترفيهية والموسيقة ضمن فنانين ومشاهير من الوطن العربي تحت رقابة هيئة الترفيه والسياحة ، و سيضم مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي ، تابعوا معنا .

اليوم الوطني السعودي 92. حفل

اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها. في هذا اليوم صدر أمر ملكي من الملك عبد العزيز بنقل مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. هذا المرسوم الملكي رقم 2716 الموافق 17 جمادى الأولى 1351 هـ، واختارت المملكة العربية السعودية في هذا اليوم كبرى الشركات الفنية لرعاية الحفل وعلى رأسها روتانا وبنس مارك، بالإضافة إلى ترشيح أبرز نجوم الحفل. العالم العربي لإحياء الحفل.

موعد حفل أنغام وأحمد سعد أبها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92

موعد حفل أنغام وأحمد سعد بأبها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 سيكون يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وتشارك مجموعة كبيرة من الفنانين الرائعين من الوطن العربي في اليوم الوطني السعودي الـ 92، ومن هؤلاء النجمات الفنانة أنغام، والفنان أحمد سعد، والفنانين محمد عبده. وغيرهم من الفنانين.

مواعيد اليوم الوطني السعودي 92

فيما يلي نتعرف على مواعيد حفلات العيد الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية

موعد حفل الفنان ماجد المهندس يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 في مدينة القصيم.

موعد حفل الفنانة خديجة معاذ السبت 24 سبتمبر 2022 بمدينة الجبيل.

حفل رابح صقر يقام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 بالأحساء.

موعد حفل السلطان خليفة الخميس 22 سبتمبر 2022 بالجبيل.

موعد حفل الفنان محمد عبده السبت 24 سبتمبر 2022 بأبها.

حفل موضي الشمراني الأربعاء 21 سبتمبر 2022 بالجبيل.

حفل شما حمدان الجمعة 23 سبتمبر 2022 بالجبيل.

كيفية حجز تذاكر اليوم الوطني السعودي 92

يمكن حجز تذاكر حفل اليوم الوطني السعودي الـ 92 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر حفل اليوم الوطني السعودي.

اذهب إلى صفحة الأحداث.

تحديد حفلة اليوم الوطني السعودي 92.

انقر على أيقونة “احجز الآن”.

اقرأ جميع الشروط والأحكام.

انقر على أيقونة “الحجز”.

اختر الفئة المناسبة للتذكرة.

قم بإعداد طاولة.

حدد المقعد.

انقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

أسعار تذاكر حفل العيد الوطني السعودي 92

يبحث الكثير من الناس سواء السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية عن أسعار تذاكر حفلة العيد الوطني. لذلك أعلنت الجهات المختصة ومنظمو الحفل عن أسعار التذاكر التي تتراوح بين 200 و 5000 ريال سعودي، ويمكن إجراء الحجوزات من خلال منصة Tickingboxoffice.

المدن السعودية التي تقام فيها احتفالات اليوم الوطني الـ 92

تقام حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 92 في معظم المحافظات والمدن السعودية مثل الرياض وجدة والقصيم والأحساء وأبها، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من أبرز وألمع النجوم في الوطن العربي في إحياء الحفل، وتقديم العديد من الفعاليات والعروض الخاصة والمتنوعة.

الشركات الراعية لحفل اليوم الوطني السعودي الـ 92

وحرصت الشركات الراعية لحفل اليوم الوطني السعودي، مثل بانش مارك وروتانا، على الإشراف المباشر على حفلات هذا اليوم على الأراضي السعودية، حيث أعلنت روتانا عن حفلاتها التي ستقام في هذا اليوم. ستقام حفلاتها في جدة.

رابط حجز تذاكر حفل أنغام وأحمد سعد اليوم الوطني 92

يمكنكم التوجه إلى منصة حجز التذاكر لليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية، والتي ستبث على الهواء مباشرة للفنان أحمد سعد والفنانة أنغام، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة أعلاه لإتمام حجز التذكرة.

موعد حفل أنغام وأحمد سعد اليوم الوطني السعودي 92 ، هو احد الأيام ذات الأهمية الكبيرة لدى المواطنين السعودية وهو يأتي في 23 / سبتمبر من كل عام ، ويعد ذلك اليوم هو يوم توحيد جميع أراضي المملكة تحت وحدة واحدة وهي المملكة العربية السعودية .