موعد دفن ومكان جنازة هشام سليم الفنان المصري، غرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم الرسمية حول وفاة الفنان المصري هشام سليم خلال الساعات الماضية، وأصبحت موقع التواصل الاجتماعي تتداول الخبر الخاص بوفاة الفنان المصري القدير هشام سليم بعد أن أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن إصابة الفنان المصري هشام سليم بسرطان بالرئة.

موعد دفن ومكان جنازة هشام سليم الفنان المصري

يذكر أن الفنان المصري هشام سليم لديه العديد من الأعمال الفنية وشارك في الدراما وكان آخر المسلسلات الخاصة به مسلسل هجمة مرتدة التي مثل نظام المخابرات العامة المصرية، وفي الساعات الماضية الأخيرة أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي حول حقيقة وفاة النجم المصري هشام سليم بعد معاناتهم من الأورام السرطانية بالرئة.

وأكد الفنان أشرف زكي أن كل ما يتم تداوله حول وفاة الفنان المصري هي مجرد إشاعات ونحن على تواصل دائم مع الفنان حسام سليم لاطمئنان على وضعه الصحي، وتم تداول الخبر مساء أمس يؤكد وفاة الفنان سليم في إحدى المدن الساحلية بجمهورية مصر العربية بعد تاثره بمرض السرطان واكدت الشائعه ان الخبر خرج من اسره الفنان وبعد ذلك خرج رئيس المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي رينفي ذلك الخبر واكد ان وضعه الصحي متدهور وهو في احدى مستشفيات جمهورية مصر.

🔴أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ينفي ما يتم تداوله حول وفاة هشام سليم 🔻https://t.co/vkF3i2MmrC — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 15, 2022

من هو هشام سليم ويكيبيديا

هشام سليم وهو فنان مصري عمل في مجال التمثيل لفترات طويلة وشارك بالعديد من المسلسلات وكان من آخرها مسلسل هجمة مرتدة التي أخذ من أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، عرف الفنان بأدائه الفني ومشاركته الكبيرة في الأعمال الفنية والدراما، وانتشر خبر وفاة الفنان هشام سليم وكان الخبر مجرد أشاعه وسرها الفنان هشام سليم على وسائل الإعلام عن حالته الصحية وقال إنه يقيم بمدينة العين وهو بحاله جيدة وقال.

أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة.

ما هو مرض الفنان هشام سليم

أصيب الفنان المصري القدير هشام سليم بمرض السرطان بالرئة وهذا ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية، وهو الآن يتلقى العلاج وكل ما يتم تناقله حول وفاة الفنان القدير هشام سليم وهو مجرد إشاعات وقد أكد الفنان المصري أشرف زكي حول نفي الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام في الساعات الماضية ولم ينف أو يؤكد إصابته بالسرطان.

هشام سليم هو نجل رئيس ناد الأهلي صالح سليم حيث كان من أبرز الفنانين وبدا مسيرته الفنية بعده أدوار وأشارك في مسلسل إمبراطوريه ميم رفقه الفنانة فاتن حمامه ومسلسل ليالي الحلمية ومسلسل يا دنيا يا غرامي وأريد حلا.