موعد سفر حجاج القرعة 2022 إلى السعودية

كشفت الجهات المسؤولة عن موعد سفر حجاج 2022 إلى المملكة العربية السعودية ، تفاصيل سفر وإطلاق أولى رحلات الحجاج خلال موسم حج العام الجاري.

موعد سفر القرعة للحجاج 2022

كانت هناك 3 جهات حكومية مصرية تنظم رحلات حج بمصر إلى المملكة العربية السعودية ، وكشفت هذه الجهات عن موعد يانصيب سفر حجاج 2022.

الجهات الحكومية الثلاث هي وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وستكون أولى رحلات حجاج يانصيب 2022 للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل 24 يونيو 2022 لأداء مناسك الحج.

بالتنسيق مع وزارة الطيران ومصر للطيران ووزارة الخارجية والصحة والأوقاف ، تنطلق أولى رحلات حجاج يانصيب 2022 يوم الجمعة 24 يونيو 2022.

ومن المقرر أن تشمل أولى رحلات حجاج يانصيب 2022 دفعة من محافظات الوجه البحري التي تشمل 10 محافظات.

والمحافظات هي: الإسماعيلية ، والإسكندرية ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والشرقية ، والقليوبية ، ودمياط ، والدقهلية.

ومن المقرر أن تنتهي رحلات نقل حجاج يانصيب 2022 إلى المملكة العربية السعودية وفق الجدول الزمني في 2 يوليو 2022 ، وذلك لتهيئة الحجاج لبدء موسم الحج وأداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن تكون فترة إقامة حجاج يانصيب 2022 في المملكة العربية السعودية بين 21 أو 22 أو 23 يومًا ، بحسب تفاصيل كل دفعة أو مجموعة.