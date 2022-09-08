موعد صدور مانجا بوروتو الفصل 71، سلسلة الانيمي مانجا بوروتو والتي انتشرت على نطاق واسع مؤخرًا ، حيث نرى عددًا هائلاً من أحباء الأنمي ، يستخدمون المانجا للاطلاع والمشاركة في المشاهد التي رسمها وتأليفها ومالك هذه المانجا ، وهذه المانجا تحولت إلى مسلسل أنمي يشاهده وهناك العديد من أعزاء الأنمي على هذا العالم، لا سيما في عالم الشرق الأوسط .

موعد صدور مانجا بوروتو الفصل 71

حيث يوجد العديد من المؤيدين في العالم البدوي ممن يحبون الأنيمي ومسلسلاتها مثل Mythical Beast Ball ، و One Piece Assault on Titan ، والعديد من المسلسلات الرائعة التي حصلت على اعجاب كبير من قبل السنوات القليلة الماضية ، هناك عدد هائل من الأفراد ومحبي الأنيمي الذين يبحثون عن التفاصيل الدقيقة والثغرات في الجزء 71 من مانجا Boruto ويبحث العديد من محبي وأتباع الرسوم المتحركة اليابانية عن تسربات مانغا جديدة للجزء 71 من Boruto وسيتم تسليم هذا القسم في 20 يونيو 2022 ، ولم يتم التعرف على الفواصل المبلغ عنها وبعض الثقوب وقد يتم الكشف عنها جيدًا قبل يوم من الإبلاغ عن الحلقة الرئيسي حيث لاحظ أنه يتم عادةً الكشف عن عناوين الحلقة قبل بدء الحلقة وهذا ليس صحيحًا مع جميع أجزاء المانجا حيث تم تسليط الضوء للقسم التالي من المانجا وهو ينطبق فقط على اليابان.

ما هي سلسلة بوروتو اليابانية

سلسلة Boruto المانجا هي مجموعة متنوعة من أفلام المانجا من تأليف Okio Kodachi وإنها تجمع لعروض الأطفال ويحتوي على عدد من الشخصيات المميزة من الشخصيات التي شاركت في هذه السلسلة:

بدأ العرض في 5 أبريل 2017 حتى هذه اللحظة.

طول العرض 25 دقيقة في الموسم الرئيسي.

عدد الحلقات 250 حلقة ويتم نقلها على التلفزيون الياباني طوكيو.

فيما يتعلق بقسم مانجا بوروتو 71 ، فإنه يتدفق الآن.

شكل القسم 71 الذي سيتم عرضه في 20 يونيو 2022.

لم يتم تحديد عدد الصفحات ، وعناوين الحلقات ، وبعض البيانات لن يتم الكشف عنها لاحقًا.

أبطال فيلم مانجا بوروتو الفصل 71

هناك عدة شخصيات شاركت في فيلم المانجا بوروتو وهي على النحو التالي:

ناروتو اوزوماكي

هيناتا ساسكي

هاتكي كاكاشي

شينوابورامي

ميتسوكي

سلسلة المانجا هي من أروع الأفلام التي شارك فيها طاقم ضخم من الممثلين اليابانيين حيث انه يتكون من فصول متعددة ويتابعه عدد كبير من العالم.