موعد صرف الدعم السكني للمستحقين 1444 ، تسائل الكثير من الافراد ممن يودون الحصول على الدعم السكني من قبل وزارة الاسكان داخل المملكة من الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي و ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط ​​في المملكة العربية السعودية ، كما أتاحت مبادرة “البيت الحر” للمواطن داخل المملكة الربية السعودية للحصول على سكن خاص يخضع لشروط محددة يتم التحقق منها عند التسجيل ، تابعوا معنا للتعرف على موعد صرف الدعم السكني للمستحقين .

برنامج الدعم السكني

هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بصندوق التنمية العقارية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري للمستفيدين منه لمساعدتهم على امتلاك منازل ؛ لأن الهدف من إنشاء البرنامج هو زيادة نسبة الملكية العقارية بين المواطنين في المملكة العربية السعودية بنسبة 70٪، وتنفق حكومة المملكة أكثر من 670 مليون ريال سعودي شهرياً في حساب المستفيدين من برنامج الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني لمن يستحق 1444

فقط شهر ذو القعدة وذوال الحجة باقيا حتى نهاية عام 1444. ويمكن معرفة تاريخ صرف مبالغ الدعم السكني للمستفيدين في أشهر السنة الهجرية بمعرفة تاريخ النزول. لمدفوعات دعم السكن في الأشهر الميلادية والتاريخ المقابل بالهجري ؛ حيث يحدد صندوق التنمية العقارية موعد نزول الدعم السكني حسب التاريخ الميلادي. في الفقرتين التاليتين سنتعرف على موعد صرف الدعم السكني للمستفيدين خلال شهري ذي القعدة وذو الحجة.

موعد صرف الدعم السكني لقيادة 1444

تم إسقاط مبالغ الدعم السكني في حساب المستفيدين اليوم الخميس 24 ذو القعدة 1444، الموافق 23 يونيو 2022 م. وذلك لأنه في 24 يونيو (وهو التاريخ الرسمي لنزول الدعم السكاني في كل شهر ميلادي)، سيصادف يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية ؛ وبالتالي، تم تقديم تاريخ الصرف إلى يوم الخميس حتى لا يتعارض مع تاريخ العطلة.

موعد صرف دعم السكن ذو الحجة 1444

ويطلق الدعم السكني لشهر ذي الحجة القادم يوم الأحد 25 ذي الحجة 1444، والذي يصادف 24 يوليو 2022 م (الموعد الرسمي لكل شهر ميلادي لنزول الدعم السكني). شهر ذو الحجة هو آخر شهر من هذا العام 1444، وبعده يبدأ العام الهجري الجديد. 1444 محرم الموافق لشهر أغسطس الميلادي.

استعلام عن دعم سكني 1444

يستفسر عن الدعم السكني المستفيدين من البرنامج باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى الموقع السكني مباشرة ““.

انقر فوق تسجيل الدخول من القائمة العلوية.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

أدخل كلمة المرور، ثم اكتب الرمز المرئي.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن رقم الهوية

انقر فوق التحقق من الأهلية للدعم.

أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على الاستعلام.

اعتراض على دعم السكن

إذا كان لدى المستفيد من برنامج الدعم السكني أي اعتراض على مبلغ الدعم السكني الذي يتلقاه أو لديه أي شكوى أخرى، يمكنه الاتصال بوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بالطرق التالية

الاتصال بالرقم 199090 وهو.

الاتصال على الرقم 920033321 وهو رقم صندوق التنمية العقارية.

يمكن التحدث إلى لجنة التظلمات أو إرسال التظلم إلى وزير الإسكان من خلال أي فرع من فروع وزارة الإسكان.

كم هو مبلغ دعم السكن

لم يتم تحديد مبلغ محدد للمستفيدين من الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية السعودي، لكن المبالغ المستحقة تختلف من شخص لآخر حسب عدة أمور، مثل الالتزامات المالية للمستفيد وعدد عائلته الأعضاء، وتحدد قيمة المبلغ بعد تقديم طلب الدعم السكني، أما بالنسبة لحاسبة الدعم، فإن الدعم السكني المتاح على الإنترنت يعطي فقط النسبة التقريبية من قيمة الدعم الذي يستحقه المستفيد، وليس المبلغ النهائي الذي يتم تحديده بعد فحص البيانات من قبل طاقم دعم الإسكان.

شروط الانتفاع بالدعم السكني 1444

يحصل المستفيدون على مبالغ دعم السكن من البرامج وفق شروط خاصة تم تحديدها على النحو التالي

أن يكون المستفيد أو طالب الدعم السكني سعودي الجنسية، أي يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون طالب الإعالة رب أسرة مقيمة مع جميع أفرادها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عامًا.

يجب ألا يمتلك طالب الدعم أي منزل خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

ألا يتلقى المتقدم أي دعم سكني آخر تقدمه الحكومة السعودية.

موعد صرف الدعم السكني للمستحقين 1444 ، حيث يعتبر الدعم السكني هو أحد الأنظمة التابعة للصندوق التنمية العقاري ، ويرجع الى تعلقه ببرنامج دعم الإسكان الذي يساعد الأسر على تملك منازل من اجل تحقيق حياة حياة كريمة للمواطنين .