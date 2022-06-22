موعد صرف الدعم السكني 1443 وشروط الحصول عليه

يبحث عدد كبير من السعوديين عن موعد صرف الدعم السكني 1443 شهريا حيث أن هذا التاريخ مهم جدا لعدد المشاركين في برنامج سكني الذي يعد أهم برنامج دعم في المملكة يعمل على تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة منذ عام 2017 وحتى الآن ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم المالي يحصل عليه السعوديون من خلال صندوق التنمية العقارية الذي يوفر وحدات سكنية للمستفيدين سواء كانت وحدات جاهزة أو تحت التشطيب. البناء ، ومن ناحية أخرى ، تتوفر قطع أراضي للبناء.

تاريخ صرف الدعم السكني

حددت وزارة البناء والإسكان في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم السكني في يوم شهري ثابت ، وهو اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي. الرسمية ، مثل أيام العطل ، ويومي الجمعة والسبت ، سيتم صرف الدعم في اليوم التالي ، والذي لا يتزامن مع عطلة ويصادف يوم عمل رسمي.

أما موعد صرف الدعم السكني لشهر نيسان فسيكون يوم الجمعة 24 يونيو 2022 وبذلك يكون يوم الصرف في نفس اليوم الموافق 25 هجرية 1443 هـ. على استعداد ، وإذا تغير التاريخ ، فسنبلغك بكل ما هو جديد ، ما عليك سوى متابعة موقعنا على الإنترنت.

تعرف على شروط الحصول على دعم السكن

هناك عدد من السعوديين يحاولون التقدم بطلب للحصول على دعم سكني من خلال موقع البرنامج على شبكة المعلومات سكني الهدف هو الحصول على سكن مناسب ، ومن هنا سنشرح لك جميع الشروط المتاحة لمن يتقدم بطلب للحصول على دعم سكني: