موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 هـ ca.gov.sa ، قد تسائل الكثير من المواطنين داخل المملكة ممن يستفيدون من الحساب المدني حساب المواطن حول التعرف على التاريخ و الإعلان الرسمي عن إيداع الراتب الدفعة 57 لشهر محرم 1444 ، وتوضح منصة الخاصة بحساب المواطن المدني عبر حسابها على تويتر نتائج أحقية المتقدمين للاستفادة من حساب المواطن ، تابعوا معنا .

موعد صرف الدفعة لحساب المواطن 57

من جهتها أكدت الجهات الرقابية أن حوالي 6 أيام تفصلنا عن تاريخ صرف حساب المواطن للدفعة 57، حيث من المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق لليوم العاشر (10) من شهر أغسطس 2022 م والموافق. إلى الثاني عشر من شهر محرم 1444 هـ. هناك حالة ترقب بشأن موعد سداد الدفعة السابعة والخمسين المقرر صرفها في شهر محرم لعام 1444 هـ، بعد إعلان نتائج الاستحقاق للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، والتي يمكن الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكنك الاطلاع على نتائج الاستحقاق لحساب المواطن باتباع ما يلي

الدخول المباشر إلى موقع “برنامج حساب المواطن”.

تم تسجيل الدخول إلى الحساب المتقدم.

الضغط على “استفسار عن حساب المواطن”.

أدخل البيانات المطلوبة من قبل النظام.

انقر فوق الاستعلام.

ستظهر حالة الطلب سواء تم قبوله أو رفضه.

شروط استحقاق حساب المواطن 1444

من أجل قبول طلبك في حساب المواطن، يجب استيفاء الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء الفئات التالية أبناء السعودية متزوجون من أجنبي. زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطن سعودي. المواطنون الذين يحملون بطاقة تنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة العربية السعودية ومقيمًا بشكل قانوني.

ألا يكون المتقدم داخل ملجأ أو سجن.

تحقق من البيانات المدخلة حيث يجب أن تتوافق مع ما هو موجود في الوثائق الرسمية.

أن يستفيد الفرد من راتب يتناسب مع ما هو مسموح به في نطاق الاستفادة من الدعم، بناءً على عدد وأعمار أفراد الأسرة.

اعتراض على استحقاق حساب المواطن

بيان حساب المواطن الذي يمكن لجميع المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم ؛ بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، الاعتراض على حالة أهلية حساب المواطن في موعد لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ الإعلان عن حالة الطلب المقدم سابقًا.

كيفية الاعتراض على حالة الأهلية

كما ذكرنا سابقًا، يتم الاعتراض على حالة الأهلية في حساب المواطن خلال مدة أقصاها 90 يومًا، حيث يتلقى البرنامج طلبات الاعتراض إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

اضغط على “” وستجده في واجهة الموقع.

انقر فوق أسباب الاستبعاد.

عرض التنبيه المقدم.

اضغط على “تقديم اعتراض”.

عيّن نوع المرفق من القائمة التي تظهر، وأدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعراض الملف.

قم بتنزيل المرفقات الداعمة من التخزين المحلي.

انقر فوق تحميل الملفات عند الانتهاء.

كم يتبقى من حساب المواطن على القسط السابع والخمسين لشهر محرم

يتساءل العديد من المواطنين المشاركين في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المخصصات المالية للبرنامج والمقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كم يتبقى من حساب المواطن على القسط السابع والخمسين لشهر محرم

رابط تويتر بحساب المواطن الرسمي

ينشر برنامج حساب المواطن جميع الأخبار والمعلومات الخاصة بمواعيد السداد من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على منصة تويتر، والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة “”، حيث يحق للمواطن أن يطلع باستمرار على كافة التطورات المتعلقة ببرنامج حساب المواطن. .

تعرفنا عبر السطور السابقة اعلاه حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 هـ ca.gov.sa ، و كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وشروط التي تتعلق باستحقاق حساب المواطن، وطريقة الاعتراض على حالة الاستحقاق، رابط حساب المواطن على منصة تويتر.