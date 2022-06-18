موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1443 العسكريين والمدنيين وطرق التأكد من صرف الراتب

موعد صرف المعاش الجديد متطلبات الحياة ، وكان هذا القرار بالتعاون مع سلطة الدولة ، وتم تحديد مقدار رواتب جميع المواطنين ، وذلك بهدف المساعدة والعمل على تحسين دخل جميع المواطنين. الذين تجاوزوا السن القانونية في الدولة للعمل في المؤسسات.

موعد صرف راتب التقاعد للشهر الجديد 1443 احصل على الراتب بكل سهولة

موعد صرف التقاعد

لا يتوقف البحث عن مواعيد صرف الراتب في الفترة الحالية ، وذلك لأنه يتم في كل شهر صرف هذه المبالغ لجميع المواطنين وجميع المستفيدين ، ولكن قد يتأخر ذلك لمدة يوم أو أكثر حسب الإجازات في البلد في ذلك الوقت ، حيث تم تحديد الموعد ، سيكون في الخامس والعشرين من كل شهر هجري ، حيث يمكن لجميع المواطنين أن يقضوا من بداية اليوم الخامس والعشرين حتى نهاية هذا الشهر ، وفي حالة الأعياد ، سيتم تأجيل الصرف ليوم واحد.

خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي

يمكن أن تتم عملية الاستعلام عن رواتب التقاعد بسهولة من خلال بعض الخطوات ومنها: