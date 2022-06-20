موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد العسكريين والمدنيين وطرق التأكد من صرف الراتب

لم يتبق الكثير من الوقت حتى يتم تحديد مواعيد صرف رواتب التقاعد ، وهذا في الشهر الحالي ، ولهذا السبب بدأ المثيرون في البحث عن آخر المستجدات في مواعيد صرف رواتب التقاعد ، مثل التقاعد. الرواتب هي مبلغ يتم الحصول عليه عن طريق الحكومة وذلك بعد بلوغ سن التقاعد ولكن كل هذا يتحدد حسب السن القانوني.

وهل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين ام لا؟

تكرر هذا السؤال في الفترة الأخيرة إلى حد كبير ، ولم يتم الوصول إلى الإجابة الحقيقية حتى هذا الوقت ، حيث من المقرر أن يتسلم المتقاعدون رواتبهم اعتبارًا من الخامس والعشرين من الشهر الهجري ، وقد يتسبب ذلك في حدوث أي تأخير وفقًا لذلك. لظروف الدولة د ، في حال تزامن ذلك مع بعض الإجازات الرسمية ، ولكن حتى الآن لم تعلن المملكة عن حقيقة أن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين.

في المملكة العربية السعودية ، تُدفع رواتب المتقاعدين في اليوم الخامس والعشرين ، وهذه هي المواعيد النهائية لصرف رواتب التقاعد.

الاستعلام عن معاش التقاعد

يمكن أن تتم عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة بسهولة ، وسنشرح أبرز طرق الاستعلام عن الرواتب ، وهي كالتالي: