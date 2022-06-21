موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطريقة الاستعلام عنه 1443 هـ

من المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تعمل باستمرار للحصول على راحة مواطنيها ومن وقت لآخر تبحث عن احتياجات جميع المواطنين وتحاول توفيرها ، لذلك يسأل المواطنون عن رواتب التقاعد في المملكة. المملكة العربية السعودية ، خاصة أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من عمليات البحث ، عن مواعيد صرف رواتب التقاعد في شهر يونيو ، كما أوضحت وزارة المالية في المملكة كافة تفاصيل صرف رواتب التقاعد. .

موعد صرف المعاش التقاعدي عن شهر شوال:

كل المواطنين ينتظرون. لن يتم إيداع المبالغ في الفترة الحالية حيث من المتوقع أن يبدأ الصرف من اليوم السادس والعشرين. لهذا السبب ، يستعد الكثير من المواطنين لهذا الأمر ، وتأكدت وزارة المالية من إيداع المبلغ في الموعد المحدد.

خاصة وأن المعاش التقاعدي يعتبر من المعاشات التي تمنحها الحكومة وتقدمها لجميع المواطنين في المملكة ممن تجاوزوا السن القانوني ، كما أنه من حقوق جميع المتقاعدين من العمل ، وفي حالة وجود معاشات تقاعدية لم يتم الحصول عليها ، فهذا مخالف للقانون.

موعد صرف راتب تقاعد الشهر الجديد وكيفية الاستعلام عنه 1443 هـ

بعد سؤال متعدد من العديد من الأشخاص ، تم الإعلان عن آخر مواعيد صرف رواتب التقاعد في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ، وسيكون ذلك في حال عدم وجود إجازات رسمية في المملكة ، وستكون المواعيد هي نفسها بالنسبة لـ جميع المستحقين للمعاش ، وذلك في حال كان المستفيد عسكرياً أو مدنياً.

خطوات الاستعلام عن المعاش:

أما جميع خطوات الاستعلام عن المعاشات فهي كالتالي: