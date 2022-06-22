موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وكيفية استلامه في نفس اليوم بكل سهولة

موعد صرف الراتب التقاعدي شهرياً ، أما موعد صرف الراتب للسنة الحالية فيوافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

شروط الحصول على معاش التقاعد

تكرر السؤال عن شروط استحقاق المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية ، حيث وجدنا أن مؤسسة التقاعد العامة قد وضعت بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن المستفيد ، ومن أبرز هذه الشروط نجد ما يلي:

الشرط الأول أن يبلغ المستفيد السن القانوني للتقاعد في الدولة ، ويوقف أي نشاط يقوم به في عمله ويتقاضى راتباً شهرياً. ألا تقل المدة التي قضاها المستفيد في عمله عن 120 شهرًا. يمكن للمستحق الذي لم يبلغها لمدة 120 شهرًا أن يضيف ما يعرف بالمدة القانونية حتى يُسمح له باستلام المعاش التقاعدي. ومن الشروط أيضا ألا تزيد المدة الاعتبارية للمتقاعدين على خمس سنوات أو الفترة التكميلية 120 شهرا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر شوال 1443

يتم تحديد موعد صرف رواتب مؤسسة التقاعد العامة كل شهر ليوافق اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي ، وذلك في حال تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية ولكن في في حال تزامن الخامس والعشرين من الشهر مع عطلة رسمية في الدولة يتأخر الموعد يوما أو تقديمه في يوم كما هو الحال في شهر يونيو الحالي حيث نجد أن المعاش التقاعدي لعام ومن المقرر صرف الشهر الحالي يوم الأحد 27/11/1443 هـ الموافق 6/26/2022 م.