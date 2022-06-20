موعد صرف راتب التقاعد هذا الشهر لجميع العاملين وطرق الحصول عليه بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد في الوقت الحاضر تتزايد عملية المواطنين في المملكة العربية السعودية بحثا عن موعد صرف راتب التقاعد ، وراتب التقاعد مبلغ محدد تنفقه الحكومة على المتقاعدين. بهدف مساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة وشراء احتياجاتهم. وتحدد الحكومة موعد صرف هذه المبالغ للناس كل فترة ويتم الإعلان عنها عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد.

الاستعلام عن تاريخ صرف راتب تقاعد الشهر الجديد. مواعيد صرف الراتب التقاعدي وكيفية الاستعلام عنها

موعد صرف المعاش التقاعدي 2022

في الفترة الأخيرة ، زادت عمليات بحث المواطنين عن موعد صرف راتب التقاعد ، حيث تحدد الجهة المسؤولة يومًا محددًا من كل شهر لدفع هذا الراتب للمتقاعدين ، وهذا ما قامت به هيئة المعاشات ، كما أعلنت. على موقعها على شبكة الإنترنت أنه سيتم صرف رواتب التقاعد في نفس اليوم. 25 من كل شهر هجري.

لذلك فمن المتاح لكل متقاعد أن يتوجه إلى البنك أو الهيئة البريدية لدفع هذا الراتب ابتداءً من اليوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري ، كما أوضحت الهيئة أنه إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في البنك أو في المصرف. بعد ذلك ، سيتم صرف هذه المبالغ من بداية الأسبوع الذي يلي أيام العطلة.

خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي

بعد أن تم تحويل العديد من الخدمات في المملكة العربية السعودية إلى خدمات إلكترونية وأصبحت عملية الاستعلام أسهل وأسرع ، أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن صرف راتب التقاعد عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعاشات ، حيث يتم ذلك. باتباع الخطوات التالية: