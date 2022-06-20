موعد صرف راتب التقاعد “يونيو 2022” خطوات الاستعلام وشروط الاستحقاق 1443

موعد صرف راتب التقاعد الذي توفره الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين المتقاعدين ، حيث يخصص مبلغ معين للجهات الحكومية في المملكة. هذا الراتب مخصص للتاريخ الذي يتم الاستفسار عنه إلكترونيًا بخطوات بسيطة سنتعرف عليها في المقال.

تاريخ صرف راتب التقاعد يونيو 2022

يتم تحديد راتب التقاعد الشهري من قبل الهيئة العامة للمعاشات ، ويتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للهيئة ، وبعد معرفة الموعد يمكن للمواطنين التوجه إلى البريد أو البنك للحصول على الراتب ، وتجدر الإشارة إلى أن الراتب – تأجيل السداد في حال تزامن الجمعة مع العطلة الرسمية ، وسيتم الصرف في اليوم التالي السبت ، وأعلنت الهيئة أن موعد صرف الراتب لشهر يونيو هو الأحد المقبل الموافق 26-26- عام 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443 هـ.

خطوات الاستعلام عن المعاش

توفر هيئة المعاشات بالمملكة وسيلة إلكترونية مبسطة للاستعلام عن قيمة الراتب ، والهدف من توفير الرابط هو تسهيل الإجراءات على المواطنين ، وعدم إضاعة الوقت ، ويمكن للمواطن متابعة ما يلي للاستفسار:

في البداية يجب على المستفيد من المعاش الذهاب إلى رابط الموقع الهيئة الرسمية للمعاشات.

ثم أدخل جميع المعلومات التي يطلبها الموقع للتسجيل.

بعد ذلك ، يتم إدخال الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور بدقة.

في هذه الخطوة سيتم نقلك إلى الموقع.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية واختر أيقونة تعريف الراتب.

في النهاية ، ستظهر أمامك جميع البيانات التي تريد معرفتها عن الراتب.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

للحصول على المعاش الشهري يشترط توافر عدد من الشروط على النحو التالي: