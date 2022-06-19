موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر وكم راتب الضمان الجديد 1443

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ومتى ينزل الراتب الأمني ​​الجديد 1443 من الأسئلة الأكثر شيوعاً على محركات البحث بين المستفيدين من المعاشات التقاعدية لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، حيث يستهدف النظام الجديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً في المملكة العربية السعودية من أجل تزويدهم بالدعم المالي المباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتسعى الوزارة خلال إطلاق معاش الضمان المطور بدلاً من الضمان القديم ، لضمان وصول أموال الزكاة إلى الفئات التي يحق لها في المجتمع تحقيقها. الاستقلال المالي لهم. الدخول في نظام الأمن المطور عند نقل المستفيدين من الضمان من حالة الحاجة إلى الإنتاج ، وتقدم الوزارة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية دورات تدريبية للقادرين على العمل لتأهيلهم وتدريبهم وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم. . ضمان المطور ، وكيفية الاستعلام عن الأهلية في الضمان المطوركيفية تقديم اعتراض على الضمان المطور عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

كشف الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر تويتر عبر فريق خدمة العملاء عنه موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّرحيث ذكر أن تاريخ نزول معاش الضمان المطوَّر سيكون بعد الانتهاء من التحقق من أهلية المتقدمين وإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق في الضمان. استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي؟

وكثرت الاستفسارات والأسئلة هذا الشهر حول هذا الموضوع ، حيث تساءل كثيرون عما إذا كان سيتم تقديم موعد الدفع ، ومتى ينزل الضمان عن شهر ذي القعدة. توحيد تواريخ نزول راتب الضمان القديم وراتب الضمان المطوَّر بحيث يكون الدفع في اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي لجميع المستحقين لمعاش الضمان.

من ناحية أخرى ذكر حساب خدمة العملاء أنه يمكن للمستفيد إعادة المبالغ غير المستحقة له عن طريق تحويل هذه المبالغ عن طريق مصرف الراجحي إلى حساب المعاش الأمني ​​بوزارة الموارد البشرية ، وعلى المستفيد إرسال الإيصال إلى على الوزارة عبر البريد الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن هذا الإجراء.

الاستفسار عن حالة الضمان المطور برقم الهوية

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح لجميع العائلات والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في نظام الضمان الجديديتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بتقديم حلول جذرية في نظام الدعم الحكومي من خلال توفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا للدعم المالي. بعد التحقق من استيفاء الفرد أو الأسرة لشروط قبول الضمان المطور ، يمكنهم التقديم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، ويمكن لمقدم الطلب بعد ذلك الاستفسار عن أهلية الضمان المطور إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية انقر على أيقونة الضمان الاجتماعي. أدخل رقم الهوية. أدخل كلمة المرور. اكتب رمز التحقق المرئي. يتيح ذلك لمقدم الطلب تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي. يعرض النظام جميع البيانات المتعلقة بالطلب من حيث حالة الضمان ونتائج الأهلية والمبالغ المستحقة لمقدم الطلب.

اعتراض على نتائج الضمان الاجتماعي المطوَّر

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاعتراض على نتائج الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار الوزارة لمقدم الطلب بنتيجة الأهلية وفقًا للائحة التنفيذية للنظام الأمني ​​المطور “المادة السادسة” . ” تدرس جهة مختصة بالوزارة حالات الاعتراض المقدمة من المواطنين خلال 60 يوما. بعد فرز طلبات الاعتراضات والتحقق مما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً أم لا ، يتم الإعلان عن نتائج استحقاق الاعتراض مباشرة. يتم دفعها شهريًا ، ثم يصرف له المعاش. في حال قبول الاعتراض ، يصرف معاش الضمان المستحق للمستحق بأثر رجعي ، حيث يحق له الحصول على تعويض عن جميع مدفوعات المعاش التقاعدي المستحق له ابتداءً من السداد موضوع الاعتراض الذي تم قبوله ، وما يلي: هي خطوات تقديم الاعتراض. بشأن الأهلية لمطور الضمان الاجتماعي:

الولوج إلى منصة ضمان المطور تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي. أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. تنظر لجنة مختصة في الشكوى للتحقق من صحة الاعتراض. سيقوم النظام بعد ذلك بإعلامك بالنتيجة.

الاستعلام عن أهلية ضمان المطور

قد يحتاج مقدم الطلب إلى معرفة حالة الأهلية في الضمان في مرحلة ما قبل إخطاره بالنتيجة. كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان قبل وصول الرسالة النصية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟ لإكمال هذا الاستعلام ، يجب اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية. انتقل إلى علامة التبويب “الضمان الاجتماعي”. توجه إلى أيقونة المعلقات. يظهر أمامك المبالغ المالية المستحقة على الإيقاف.

في حال كنت مؤهلاً يقوم النظام بعد ذلك بالإعلان عن نتائج الاستحقاق وإيداع معاش الضمان في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين المستحقين ، ولكن قد يتعرض البعض لتعليق سداد الدفعة لهم ، وهذا هو إجراء استثنائي تتخذه الوزارة لحين التحقق من بيانات الحساب المصرفي للمستفيد.

ما هو موقف المستفيدين القدامى من الضمان الاجتماعي المطوَّر؟

كشفت وزارة الموارد البشرية عن موقف المستفيدين والمستفيدين من النظام الأمني ​​القديم من التسجيل في النظام الأمني ​​الجديد من خلال النقاط التالية:

ألزمت الوزارة المستفيدين القدامى بإعادة التسجيل في النظام الأمني ​​الجديد المطور.

التسجيل في الضمان المطور سيكون من خلال التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

على المستفيد تعبئة الملف الموحد على المنصة ، وإضافة بيانات جميع أفراد الأسرة في نفس مسكن المستفيدين.

وذكر حساب خدمة العملاء أن إجراءات إعادة التسجيل في منصة الضمان المطورة متاحة لجميع المواطنين حتى ستة أشهر من تاريخ إطلاق النظام.

يتم الاستعلام عن الأهلية في الضمان المطور عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية.

وأشارت الوزارة إلى عدم وجود تحويل آلي للمستفيدين من النظام القديم إلى النظام الجديد. ويرجع ذلك إلى الاختلاف في البيانات المطلوبة وشروط الأهلية بين الأنظمة المتقدمة والقديمة.

أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على المعاش الأمني ​​الجديد المطوّر حتى 30 أكتوبر 2022 م.

تطوير قنوات اتصال الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدعم الفني للمستفيدين من الضمان المستحدث والراغبين في التسجيل في النظام الأمني ​​الجديد بعدة طرق. يمكنك من خلال إحدى الطرق التالية تقديم الاستفسارات والأسئلة حول النظام أو تقديم شكوى من خلال ما يلي:

عبر مركز الاتصال رقم ضمان المطور الموحد 19911.

19911. الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على تويتر.

التواصل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المحتوى الخاص بنا بعد تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ، شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، طرق الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور ، الموحد. رقم أمان المطور والحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على تويتر. من خلال هذا التقرير كشفنا عن موقف المستفيدين. القدامى من التسجيل بضمان المطور.