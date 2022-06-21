موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 بالميلادي والهجري دفعة شهر يونيو لكل المستحقين

ننشر لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 م والهجري ، دفعة يونيو لجميع المستحقين والمستحقين ، خاصة وأن المتقاعدين جاهزون لاستلام رواتبهم ، والتي يتم إرسالها شهرياً عن طريق هيئة المعاشات بمملكة السعودية حيث يمكن الاستعلام عن قيمة الراتب من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 بالهجري والميلادي

تاريخ صرف رواتب المتقاعدين 1443 هـ: الخميس 12/11443 هـ .

تاريخ صرف رواتب المتقاعدين 1443 م: الخميس 30/6/2020 م .

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عن طريق الدخول إلى هيئة التقاعد في المملكة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمعاشات التقاعدية والخاصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أدخل جميع البيانات الخاصة المطلوبة من المستفيد.

أدخل جميع البيانات الخاصة مثل الاسم واللقب والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

انتقل إلى “تعريف الراتب”

يظهر لك كل المعلومات عن رواتب المتقاعدين.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حدت من إمكانية الاستعلام عن الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين.

يُدفع التقاعد لمن تجاوز سن الستين في المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقاعدين عدم مزاولة أي عمل في القطاع الحكومي.

اهمية وجود ملف تأميني للمشترك في التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا تقل مدة عمل طالب المعاش عن 60 شهرًا أو عشر سنوات على الأقل.

يمكن الحصول على المعاش التقاعدي عند التقدم بطلب للحصول عليه مبكرًا بشرط ألا تقل مدته عن 300 شهر.

أنظمة التقاعد المختلفة في المملكة العربية السعودية

يشار إلى أن هناك عدة أنظمة للتقاعد من أهمها:

نظام التقاعد المدني.

نظام التقاعد العسكري

نظام تبادل الفوائد

نظام تمديد الحماية التأمينية

يشار إلى أن نظام التقاعد المدني يشمل المشترك الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد ، خاصة أن هناك استحقاق للمعاش التقاعدي مهما كانت مدة الخدمة.

فيما يتعلق بنظام التقاعد العسكري واستحقاق المعاش العسكري ، يمكن الحصول على معاش عسكري ببلوغه السن المحدد للتقاعد القانوني ، والذي يحال إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه ، ولديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا ، منها ثماني سنوات. سنوات من الخدمة العسكرية.