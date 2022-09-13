موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 تعرف على جدول المواعيد الرسمية لنزول الرواتب ،كما أعلنت الهيئة الوزارية المصرية عن المواعيد الخاصة بصرف الرواتب للشهر الجاري وفق الشروط والإجراءات الاحترازية الصحية التي تنفذها البلاد ،والتي تبدأ عمليات الصرف في الأيام ال 21 و 22 و 23 من شهر سبتمبر الجاري ووفرت الوزارة عدد من الصفحات الإلكترونية التي تساعد المواطنين بمتابعة كل جديد حول مواعيد الصرف.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

اقترب مَوعِد صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 منتصف الشهر الجاري، وبحسب المَوعِد الرسمي المعلن من الدولة، سيبدأ صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 يوم الأربعاء الموافق 21/09/2022، و سيتم صرف الرواتب فِيْ 33 وزارة وهِيْئة فِيْ 21 و 22 سبتمبر. وفِيْ كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أيام 25 و 26 و 27 سبتمبر الجاري ،وضعت وزارة المالية جدولاً لصرف المعاشات على أن يكون المعاش 1000 جنيه خلال أيام 1 إلى 2 أكتوبر، وأن يصل المعاش إلى 2000 جنيه خلال أيام 3 و 4 أكتوبر، ويكون المتقاعد هُو أكثر من 2000 جنيه خلال 5 و 6 أكتوبر.

تاريخ صرف الراتب في سبتمبر 2022

يذكر أن وزارة المالية قدمت مَوعِد صرف رواتب موظفِيْ الدولة فِيْ مختلف القطاعات ابتداء من سبتمبر 2022، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف وعامل فِيْ 66 وزارة ووكالة ودائرة حكومية، بحسب راتب محدد سابقا. جدول الصرف 21 من الشهر، ويستمر 5 أيام، ودعت وزارة المالية كافة الجهات والمصالح والوزارات إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتجنب الازدحام والاكتظاظ فِيْ أجهزة الصرف الآلي أثناء عملية الصرف. تم الإعلان عن تواريخ الاسترداد، مع ملاحظة أن الرواتب ستظل متاحة خلال أيام وشهُور ويمكن تحصيلها فِيْ أي وقت.

تعرف على موعد دفع رواتب شهر سبتمبر 2022

وكشفت وزارة المالية فِيْ بيانها، أن مَوعِد صرف الرواتب لشهر سبتمبر 2022 سيكون 21 سبتمبر للعاملين من 33 وزارة وهِيْئة، و 22 سبتمبر لـ 33 وزارة ووكالة أخرى، وسيتم الانتهاء من عملية صرف الرواتب. فِيْ 25 و 26 و 27 سبتمبر لباقي الجثث الذين تأخروا فِيْ دفع رواتبهم خلال اليومين اللذين حُددا سلفا.

من المقرر صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 خلال اليوم الأول من الشهر القادم 2022/10/01، مع التأكيد على وضع صناديق التقاعد ضمن الأماكن المخصصة للصرف، وزيادة قيمة المعاشات التقاعدية. تم تحديد المعاشات الجديدة لعام 2022 على النحو التالي:

معاش تقاعدي قدره 1000 جنيه إسترليني، بعد الزيادة، هُو 1130 جنيه إسترليني.

معاش تقاعدي قدره 2000 جنيه إسترليني، بعد الزيادة، هُو 2260 جنيه إسترليني.

– معاش تقاعدي 3000 جنيه بعد الزيادة 3390 جنيها.

معاش تقاعدي قدره 4000 جنيه إسترليني، بعد الزيادة هُو 4.520 جنيه إسترليني.

معاش تقاعدي قدره 5000 جنيه إسترليني بعد الزيادة هُو 5650 جنيه إسترليني.

– معاش 6000 جنيه بعد الزيادة 6780 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 تعرف على جدول المواعيد الرسمية لنزول الرواتب كذلك شهدت بلاد مصر عدد من التطورات والتغيرات في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية خلال الأشهر القليلة الماضية وتعيين عدد من الوزراء الجدد وفق قرارات مجلس النواب.