موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد واهم مميزاته، تطلق شركة سامسونج بشكل يومي إصدارات جديدة لهواتف أجهزه شالومي بطرازات مختلفة التي تميزت بصناعة الأجهزة الذكية وتطويرها وفق أحدث المواصفات العالمية، وقد اعتمدت شركة سامسونج على نظام الفئات المتوسطة والحديثة حيث ان شركة سامسونج تطلق هواتف من الفئات المتوسطة التي تشمل معدل الناس في كافة انحاء العالم.

منتجات جديدة في عائلة سامسونج

عقدت شركة سامسونج الكورية عن ستة منتجات جديدة لعائلة جلاكسي بينها كان هاتف جديد سيطر على سامسونج نوت وتبين خلال مؤتمر الذي انعقد في كوريا عن كشف ثلاثة هواتف ذكية جديدة وثلاث اجهزه تابلت واكلت في المؤتمر عن تحديثات وتجري في الاوقات اللاحقه لشركة سامسونج وتميزت الاصدارات الجديدة لهواتف سامسونج تحسين وظائف الكاميرا ومعالج اسرع.

هاتف سامسونج s 22

قالت شركة سامسونج ان هواتف السيارة من الهواتف الاكثر وضوحا في الاضاءه والاقطات الليل في التصوير اضافه الى ذلك يمكن تحديد التلقائي الذي يحصل الى 10 اشخاص في الصوره وهذا ما جذب المهتمين في عالم التصوير والفيديو، وجاء اصدار هاتف اس 22 مزودا بقلم وهو من المميزات التي ضمتها شركة جلاكسي نوت الهواتف الشاشه الكبيره.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22

جاء هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 بمنظر وشكل جذاب، ومن اهم مواصفاته:

الشاشه 6.1 بوصه.

دقة الشاشه جاءت 1080 × 2340 بكسل.

جاء الهاتف باقصى معدل تحديث 120 هرتز.

معالجة الجهاز سناب دراجون 8 جيم.

نظام التشغيل يعمل الجهاز بنظام التشغيل على أندرويد 12.

الواجهة: Oneul 4,1

البطارية جاءت بمعدل 3700 مللي امبير.

التخزين جاءت بمعدل 128 جيجا بايت.

ذاكرة الأصول العشوائي ثمانية جيجا بايت.

جاء الهاتف بأربع كاميرات الرئيسية بمعدل 50 ميجا بكسل والإمامية 10 ميجا بكسل والتالي فوتو 10 ميجا بكسل والواسعة بمعدل 12 ميجا بيكسل.

الألوان جاء الهاتف باللون الأسود والأبيض والأخضر والذهبي والوردي التي جاءت في اخر اصدار.

عائلة سامسونج مجموعة من الهواتف الذكية التي جاءت بطرازات مختلفة حيث تعود شركة سامسونج من الشركات الكورية العريقة وأطلقت في الأواخر ثلاثة هواتف ذكية من عائلة جلاكسي وكانت تلك الإصدارات تحمل مواصفات عالية الدقة تم استخدامها وهي الأكثر فعالية.