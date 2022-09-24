متى موعد عرض برنامج سعودي ايدول على mbc، يعتبر برنامج سعودي ايدول من ابرز واشهر البرامج التي اتاحتها المملكة العربية السعودية وذلك لإبراز وتنمية مواهب الشباب في السعودية بالغناء والطرب وهذا البرامج المميز نسخة من برنامج “Arab Idol” وهذه البرانامج يعمل على احياء التراث السعودي عبر المواهب البارزة والاصوات الرائعة ولم يتم تحديد موعد عرض برنامج سعودي ايدول بعد وعلى الارجح انه سيتم البدء في تصويره في اكتوبر المقبل لعام 2022م.

لجنة تحكيم سعودي ايدول

برنامج Saudi Idol هو الإصدار الأكثر حصرية من برنامج “Arab Idol”، وهو برنامج موهوب غنائي يستهدف المقيمين داخل حدود المملكة. يشبه هذا البرنامج بشكل أساسي برنامج “Arab Idol”، حيث يتم ترتيب المواهب أولاً، ثم يدخل مراحل نصف النهائي والمسابقة النهائية، ويتم الإعلان عن الفائز في النهاية. تبنت MBC استوديو لإنتاج هذا العمل الفني، ويضم مجموعة من أشهر المطربين في الخليج والوطن العربي كله.

سعودي أيدول ويكيبيديا

لم يتم تحديد موعد أول عرض وبث الحلقات الأولى من برنامج المواهب السعودي “سعودي أيدول“، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير حلقاته قريبًا، بداية شهر أكتوبر من هذا العام، و “إم بي سي”. وكانت لجنة التحكيم التي ستختار المواهب السعودية دليلاً على اقتراب موعد العرض الأول لهذا البرنامج، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل على مجموعة قنوات MBC، والرجوع إليه إلكترونيًا من خلال منصة شاهد الإلكترونية.

رابط التسجيل ببرنامج سعودي ايدول

أعلنت مجموعة قنوات MBC، عبر برنامج “Trends” الذي يعرض على قناة MBC4، وحصريا، عن لجنة تحكيم برنامج Saudi Idol الموسم الأول، وهم

المغنية الإماراتية الملكة أحلام الشامسي. الفنانة السورية أصالة نصري. المطرب أصيل أبو بكر من السعودية. المطرب ماجد المهندس من العراق.

متى موعد عرض برنامج سعودي ايدول عبر قناة MBC

قدم الموقع الرسمي لقناة MBC رابطًا حصريًا للتسجيل في برنامج سعودي أيدول، حيث يمكن لأي سعودي التسجيل لتقديم موهبته في الغناء أو الفن السعودي والموسيقى العربية الأصيلة. يمكنك الدخول مباشرة للتسجيل أو الاطلاع على شروط التسجيل ومتابعة كل ما هو جديد بخصوص برنامج المواهب من خلال النقر مباشرة على الرابط “”.

برنامج سعودي ايدول من البرامج الرائعة والجميلة التي تبرز مواهب وتنمية الشباب من خلال غنائهم بهذا البرنامج والتي يعتبر نسخة مصغرة من البرنامج المشهور واللامه بالوطن العربي برنامج “Arab Idol” وسيتم عرض حلقات البرنامج برنامج سعودي ايدول عبر قناة MBC ولكنه سيبدأ تصويره في بداية أكتوبر لسنة 2022م.