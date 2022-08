موعد عرض حلقات مسلسل House of the Dragon الموسم الثاني ، ينتظر الكثير من عشاق مسلسل House of the Dragon الجزء الثاني والحلقة الثانية في الموسم الجديد، كان هذا المسلسل قد اثار الجدل وبرز بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخاصة انه يحاكي احداث مرت في مسلسل صراع العروش وتدور احداث اسلسل House of the Dragon عن عائله تارجاريان التي كانت تحكم سبع ممالك وتعرف بعائله التنين، حيث كانت تربي التنين الصغير، وكانت افرادها هذه العائلة لا تتأثر بالنار لأنها من جنس التنين.

وعن مسلسل House of the Dragon فهو من افضل المسلسلات لعام 2022 هو مسلسل الفانتازيا والدراما الرائع، تدور احداثه في الجليد في القطب الشمالي، تم تصويره بواسطه افضل المصورين في العالم واخرج من افضل مخرج في العالم تم تأليف الجزء الأول والثاني من المسلسل بإخراج وتأليف غاية في الفن، ما جعله يجتاز العديد من المسلسلات المشابهة له فكان عدد المشاهدات له كبير جدًا بالمقارنة مع المسلسلات الأخرى.

للبحث عن الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon فقد تناولت بعض الاخبار والصحف ان الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon سيبدأ في شهر أكتوبر لعام 2022 حيث ينتظر العشاق هذا المسلسل بشغف كبير، تم ارفاق رابط مشاهدة المسلسل وتحميله مباشرة عبر اقوى أدوات التحميل ولمتابعة المسلسل يجب عليك عزيز المشاهد الضغط على الرابط التالي.

مسلسل House of the Dragon هو مسلسل دراما جميل جدا، بدأت تصويره في عام 2021 يحاكي مسلسل صراع العروش الذي امتد من عام 2011 الى عام 2019 وهو اقوى مسلسل دراما في العالم حيث يحمل الكثير من المعاني والصراعات الجبارة، بالإضافة الى وجود الزومبي وسبع عائلات تقاتل على الحكم، اضافه الى ذلك فقد وجد قبيله الغجر الذين يأكلون لحوم البشر، ما تم ذكره من هذه الصراعات والأحداث يجعل من هذا المسلسل من اجمل المسلسلات التي تم مشاهدتها في الآونة الأخيرة.

وهذا الفيلم الفانتازيا والخيال والدراما قد تميز بشكل جميل جدا ما أدى من المؤلفين والمخرجين الى انشاء مسلسل جديد يحاكي مسلسل صراع العروش وتدور احداثه قبل احداث الصراع على الممالك السبعة، حيث لم يبقى الا فردا واحدا من عائله تارجاريان فقتلت، حيث كانت احداث المسلسل الجديد تدور عن نشأة عائله التنين.