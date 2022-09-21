موعد عرض مسلسل القليل من ضوء النهار والقنوات الناقلة، مسلسل القليل من ضوء النهار يعتبر من أفضل واهم المسلسلات والاعمال السينمائية التركية التي عرضت في الآونة الاخيرة والتي حقق مسلسل القليل من ضوء النهار شهرة واسعة بالوطن العربي باحداثه المشوقة والممتعة التي اعجبت الآلآف من الاشخاص بمختلف العالم العربي والاوروبي وعرضت حلقته الاولى في 5 سبتمبر لعام 2022م عبر قناة ITV التركية.

قصة مسلسل القليل من ضوء النهار

يعتبر مسلسل مسلسل القليل من ضوء النهار أحد المسلسلات الدرامية التركية، ومن أبرز المعلومات عن المسلسل ما يلي

اسم العمل سلسلة ضوء النهار الصغير. الاسم باللغة التركية بير كوجوك غون إيشيغي. تصنيف المسلسل الرومانسية والكوميديا ​​والدراما الاجتماعية. تاريخ الإصدار 5 سبتمبر 2022 م. قنوات العرض قناة ITV التركية. مكان التصوير اسطنبول، تركيا. مكان التقديم تركيا. البيئة التصويرية المجتمع التركي. اسم المخرج إمري كاباكوجاك. أبطال المسلسل سراي كايا، بيرك أوقطاي. قصة وسيناريو وحوار أوزغور إيفرين هيبتورك. الشركة المنتجة شركة غولد فيلم للانتاج الفني. اسم المنتج نازلي هيبتورك.

طاقم عمل مسلسل القليل من ضوء النهار

القليل من ضوء النهار مسلسل درامي تركي يحتوي على نوع من الكوميديا ​​، وتدور قصة المسلسل حول امرأة تدعى إليف تعمل منسقة حفلات الزفاف، وهذه المرأة ناجحة في هذا المجال. هذه السعادة لم تدم طويلا، حيث تعرض هاكان لحادث مروري توفي على إثره. مع مرور الوقت، علمت “إليف” أنها تعيش في كذبة كبيرة، وأن هناك أسئلة كثيرة لم تجد أي إجابة لها، وهنا بدأت الأحداث التي تحتوي على الإثارة والتشويق والكوميديا.

مسلسل القليل من ضوء النهار والقنوات الناقلة

بدأت شركة الإنتاج عرض الحلقات الأولى من مسلسل “مسلسل القليل من ضوء النهار” في الخامس من سبتمبر 2022 م، حيث من المقرر عرض الحلقات كاملة كل يوم إثنين على قناة ITV التركية، ومدة العرض لمدة مدة كل حلقة 135 دقيقة، وسيتم ترجمة هذه الحلقات إلى اللغة العربية. قناة العربية، بعد ساعات من عرضها في تركيا عبر منصات إلكترونية مختلفة، بعد أن حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل القليل من ضوء النهار

أعلنت قناة ITV التركية، أن حلقات مسلسل “مسلسل القليل من ضوء النهار ” ستعرض كل يوم إثنين في الساعات الأخيرة من الليل بالتوقيت المحلي لتركيا، على أن تكون مدة الحلقة الواحدة 135 دقيقة، بشرط أن تكون هذه الحلقات متاحة. ترجم مساء الثلاثاء الساعة 800 بتوقيت المملكة المتحدة. المملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة 700 بتوقيت جمهورية مصر العربية عبر المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاهدي هذا المسلسل إلى القمة، خاصة أنه يتعامل مع الأحداث الاجتماعية الرومانسية التي يكون فيها نوعًا من الإثارة والتشويق.

مسلسل القليل من ضوء النهار

يضم مسلسل “مسلسل القليل من ضوء النهار” عددًا كبيرًا من الممثلين الأتراك، وفيما يلي أسماء أبطال المسلسل

الممثلة سيراي كايا بدور إليف. الممثل بيرك أوكتاي بدور فيرات سويكوك. الممثلة إسراء درمانشيوغلو بدور عمران. الطفلة أزرا أكسو بدور Gunesh. الممثلة بور يابيجي بدور هاكان. الممثل يلماز بيرقدار. الممثلة Tuguchi Echikgoz بدور ديلا. الممثلة شيماء قرقماز بدور السدي. الممثلة بيران كوتان. الممثلة جزم أونسال بدور فوليا.

مسلسل القليل من ضوء النهار من ابرز المسلسلات التركية والتي يعرض هذا المسلسل كل يوم أثنين على قناة ITV التركية وكل حلقة مدتها حوالي 135 دقيقة ويوم الثلاثاء يتم ترجمته للغة العربية وعرضت الحلقة الاولى من مسلسل القليل من ضوء النهار بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2022م وبطلة المسلسل هي الممثلة سيراي كايا والتي مثلت دور إليف.