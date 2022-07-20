موعد عرض مسلسل بيروت 303 الساعة كم

مسلسل بيروت 303 من أهم المسلسلات اللبنانية التي انتشرت مؤخراً وحققت نجاح عالي في العالم العربي، بطولة الفنان المحبوب معتصم النهار والفنان القدير عابد فهد وايضاً الفنانة الجميلة سلافة معمار،تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تفاصيل المسلسل قصته وموعد عرضه وطاقم العمل والمزيد.

مسلسل بيروت 303 ويكيبيديا

بيروت 303 من المسلسلات اللبنانية التي حققت نجاحات كبيرة في الوطن العربي. ومن أبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل ما يلي

اسم السلسلة بيروت 303.

تصنيف المسلسل دراما، جريمة.

بلد الإنتاج بيروت – لبنان.

تاريخ الإصدار 12 يونيو 2022 م.

بقلم سيف رضا حامد وبشار مارديني.

إخراج إيلي سمعان.

انتاج صادق انور صباح.

أبطال المسلسل عابد فهد.

لغة المسلسل العربية.

عدد الحلقات 15 حلقة.

مدة الحلقة 45 دقيقة.

القنوات الناقلة منصة Shahid VIP.

حكاية مسلسل بيروت 303

بيروت 303 مسلسل درامي يحتوي على نوع من الجريمة والإثارة والتشويق، وتدور قصة هذا المسلسل حول الأحداث التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه الأحداث فيها نوع من الغموض والعجب مما يجعلها موجودة. صراع قوي بين الجميع وسبب الكشف عن العديد من الأسرار المتعلقة بين الماضي والحاضر، بدأت هذه القصة عندما تحطمت طائرة قادمة من تركيا على الشواطئ اللبنانية، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا. تدور أحداث المسلسل حول الجريمة لتصل إلى الفاعل.

موعد عرض مسلسل بيروت 303 كم الساعة

قررت شركة الإنتاج عرض مسلسل بيروت 303 عبر قنوات البث في تمام الساعة 1200 ظهراً، من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تتكون حلقات هذا المسلسل من 15 حلقة فقط، ومدة العرض لكل حلقة 45 دقيقة، ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني منه بعد انتهاء الموسم الأول أن هذا المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي.

عدد حلقات مسلسل بيروت 303

مسلسل بيروت 303 يتكون من 15 حلقة فقط، ويعرض على تطبيق شاهد VIP، حيث بدأت أولى حلقات هذه السلسلة في 12 حزيران 2022 م. ومنذ ذلك الوقت، حدثت زيادة ملحوظة في عدد مشاهدات هذا المسلسل على منصة اليوتيوب، لأنه يحتوي على نوع من الغموض والإثارة والتشويق، ووجود بعض الأسرار التي يتم الكشف عنها ؛ وهكذا استطاع المسلسل أن يجذب المشاهد بأحداثه المثيرة.

طاقم مسلسل بيروت 303

تضم سلسلة بيروت 303 العديد من الفنانين من مختلف دول العالم العربي، وطاقم المسلسل على النحو التالي

الفنان عابد فهد بدور عزيز فرج.

الممثلة سلافة معمار في دور تاج.

الفنان معتصم نهار مثل الطائف.

الممثلة نادين الراسي بدور رزان.

الفنان جيري غزال بدور مطر.

الفنان مجدي مشموشي بدور داغر.

الممثلة رنين مطر بدور لارا.

الممثلة زينة بارافي بدور رهف.

الممثلة جيانا عيد بدور أم عزيز.

الممثلة أمانة والي بدور أم الطائف.

الفنان خالد السيد ناظم.

الممثلة كارين سلامة بدور كارمن.

الفنان عصام الأشقر دور حازم والد لارا.

الفنان حسن ابو حمدان.

الممثلة ريموندا عازار بدور ابتسام.

الفنان فيصل استواني بدور راغب.

الفنان جورج قبلي بدور مجد.

الفنان سامي أبو حمدان.

الفنان كميل يوسف بدور ممدوح.

الفنان كميل متى بدور وديع.

الفنان شادي اردتي.

من هو عابد فهد بطل مسلسل بيروت 303

ممثل سوري الجنسية، ولد في الجمهورية العربية السورية عام 1964 م، بدأ مشواره الفني عندما شارك كممثل ومساعد ومخرج في مسلسل “مرايا” عام 1986 م، لكن بدايته الحقيقية كانت في أوائل التسعينيات. عندما شارك في أكثر من عمل تلفزيوني منها بنت الدرة، كما أسس الفرقة المسرحية، وهي تجمع تستقبل جميع العروض والفرق المسرحية العالمية والعربية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الإخراجية أشهرها هو مسلسل ولاد من الصغيرة.

رابط مشاهدة حلقات مسلسل بيروت 303

تعرض حلقات مسلسل بيروت 303 على منصة Shahid VIP من الأحد إلى الثلاثاء الساعة 1200 ظهراً، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض جميع المسلسلات المختلفة بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية المتنوعة ومتابعيها. يمكن لمسلسل بيروت 303 مشاهدة حلقات المسلسل عبر منصة شاهد VIP.

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